Torfestival bei Türkgücü Wertheim II

Impfingen II – Brehmbacht. III 2:2

Tore: 1:0 (56.) und 2:2 (81.) Mohammad Salama, 1:1 (64.) Volker Bauer, 1:2 (77.) Alex Deckert. – Gelb-rote Karte für einen TSG-Spieler (81.).

Die TSG hatte mehr vom Spiel und ging so nach der Pause nicht unverdient in Führung. Mit einem Sonntagsschuss und einem nicht korrekt-ausgeführten Freistoß (laut TSG Spielberichterstatter) drehten die Gäste vermeintlich das Spiel. Doch kurz vor Schluss erzielte die Heimelf noch den Ausgleich.

FC Külsheim II – Kembach/D. II 1:2

Tore: 0:1 (43.) David Faulhaber (Foulelfmeter), 1:1 (55.) Manuel Meixner, 1:2 (77.) Jens Hock..

Der FC Külsheim II übernahm von Anfang an die Kontrolle und gestaltete das Spielgeschehen. Zwei klare Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt – und dies wurde nach einem Fehler in der FC-Abwehr prompt bestraft ausgenutzt, denn einen Foulelfmeter nutzten die Gäste zur 1;0-Pausenführung. Kurz zuvor hatte der FC allerdings schon die dritte klare Chance zum Torerfolg liegen lassen. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte der FC den Druck und kam durch Meixner zum verdienten Ausgleich. Nach einer guten Einzelaktion erzielen die Gäste wiederum die Führung zum 2:1. Zum Am Ende hin verteidigte die SG geschickt und kam so zu einem insgesamt etwas glücklichen Erfolg.

