Torjägerliste in der Hand Sindringens

Der Sindringer Fabio Roth erzielte in der Bezirksliga Hohenlohe zwei Tore. Damit ist der mit 17 Toren bisher König in der Bezirksliga.

Bezirksliga Hohenlohe

Die Bezirksliga-Torjägerliste ist in Sindringer Hand – genauso wie die Tabellenführung in der Verbandsrunde. Fabio Roth erzielte zwei Tore und bleibt Erster. Neu auf Platz zwei ist nun sein Sturmkollege Christian Baier, dem ein Hattrick gelang.

17 Tore: Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach)

13 Tore: Christian Baier (SG Sindringen-Ernsbach)

11 Tore: Marco Pfitzer (TSV Obersontheim)

10 Tore: Frederik Heynold (TSV Dünsbach)

9 Tore: Marco Schmieg (SV Wachbach)

8 Tore: Michael Däschler (TSV Obersontheim)

7 Tore: Jan Röttlich (VfR Altenmünster)

6 Tore: Fabian Wohlschläger (VfL Mainhardt), Deniz Sahin (TSV Obersontheim)

5 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach), Tim Blümel (TSV Obersontheim), Maximilian Hille (TSV Michelfeld), Michael Sickinger (TSV Neuenstein), Florian Grahm (TSV Dünsbach), Yannik Lotfi (SG Sindringen-Ernsbach).

Kreisliga A3

Ejmad Demaku (Nagelsberg) ist bis auf ein Tor an den führenden Carlos Alberto Nico (Edelfingen) herangekommen.

10 Tore: Carlos Alberto Nico (SV Edelfingen)

9 Tore: Ejmad Demaku (FC Phoenix Nagelsberg)

8 Tore: Dennis Dittrich (FC Creglingen), Sandro Wolfart (SV Edelfingen), Yassine Zienecker (SGM Weikersheim/Schäftersheim)

7 Tore: Andre Fries (SGM Taubertal/Röttingen), Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Mergentheim)

6 Tore: Lucas Mohr (SGM Taubertal/Röttingen), David Schmitt (SGM Weikersheim/Schäftersheim).

Kreisliga B4

Drei Spieler führen jetzt die Rangliste an. Auf Platz drei liegt Ralf Möbius (TSV Blaufelden), was eigentlich nichts Besonderes ist. Aber er ist Torspieler und hat alle fünf Treffer per Elfmeter erzielt.

7 Tore: Johannes Heidinger (SV Harthausen), Michael Mack (TSV Hohebach), Hannes Gackstatter (FC Creglingen II/Bieberehren)

6 Tore: Felix Hofmann (SV Harthausen)

5 Tore: Adrian Heger, Patrick Weidlich, Ralf Möbius (alle TSV Blaufelden), Fabian Kettelhack (TSV Althausen/Neunkirchen), Jonas Luger (SV Wachbach II). rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.11.2018