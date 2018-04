Torreigen im Wachbacher Erpfental

Anzeige

Bei heißen Temperaturen hat Braunsbach wichtige drei Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Während der Stadionsprecher noch die Aufstellung durchsagte, fiel nach einem Eckball bereits das 0:1. Auch im Anschluss war Braunsbach bissiger und hatte mehrere Chancen, die nicht genutzt wurden. Das 0:2 war dann ein sauberer Angriff über die rechte Seite. Mulfingen hatte in der ersten Halbzeit eine klare Torchance, die ein Abwehrspieler auf der Linie klären konnte. Nach der Halbzeit kam Mulfingen besser ins Spiel. Marian Riegler erzielte mit einem Traumtor aus 25 Metern den Anschlusstreffer. Danach waren die Hausherren klar überlegen und hatten einige gute Chancen, die meistens vom überragenden Braunsbacher Torhüter vereitelt wurden. In der Drangphase der Mulfinger erzielte Braunsbach dann das 1:3, wiederum nach einer Ecke durch Thomas Diemer. Im Anschluss riskierte Mulfingen alles, so kam Braunsbach zu einigen guten Konterchacnen, die Fabian Lanig überragend gehalten hat. Eine dieser Chancen führte dann doch zum 1:4. Insgesamt hätte sich Mulfingen auf Grund der zweiten Halbzeit mindestens einen Punkt verdient. Braunsbach war die effektivere Mannschaft.

Altenmünster – Neuenstein 1:0 Tore: 1:0 (28.) Thomas Wenzel, 1:1 (45.) Kevin Gfrärer, 1:2 (89.) Daniel Walz; Zuschauer: 120.

Beide Teams haben am Freitag nicht Selbstvertrauen getankt und daher war das Spiel eher Stückwerk. Wobei auch beide Teams wussten, dass ein Dreier sehr wichtig ist, um wieder die Kurve zu kriegen. Die Möglichkeiten entstanden aus Standards und aus groben Fehlern des Gegner. So wird nach einer Chance von Florian Immel, Andreas Fuchs beim Klären angeschossen und der Ball geht knapp am Tordreieck vorbei (18.). Dann war es Torspieler Kai Wiedmann der aus alter Freundschaft Florian Immel den Ball in den Fuß spielte (24.). Zum Glück konnte dieser den Ball nicht kontrollieren. Dann wird eine Flanke von Patrick Lettenmaier abgefälscht und fliegt nur knapp am kurzen Eck vorbei (25.). Dann wieder ein dicker Bock in der VfR-Abwehr, aber Jonas Müller lässt sich die dicke Chance entgehen. Er trifft das leere Tor nicht richtig (35.). Wieder Glück für Grün-Weiß als Denis Sailer allein vorm Tor angespielt wird, sein Lupfer aber übers Tor geht. Dann bringt ein klasse Zuspiel von Daniel Horn die Führung für den VfR. Er spielt genau in die Schnittstelle zu Patrick Lettenmaier, der mit seinem Schuss ins lange Eck dem Torspieler keine Chance lässt. Neuenstein war dann durcheinander. Noch kurz vor dem Pausenpfiff zweimal die Chance zu erhöhen. Zunächst scheitert Dennis Sami Torspieler der Gäste. Dann landet ein fulminanter Schuss von Florian Immel nur am Innenpfosten und springt nicht ins Tor. In der zweiten Hälfte müssen die Gäste müssen aber den Ausgleich machen. Der starke Denis Sailer schießt den Ball aber am langen Eck vorbei (62.). Der VfR spielte seine Konterchanen nicht konzentriert aus. Dann köpft Jonas Müller einen Eckball der Gäste aussichtsreich vorbei (76.). Noch mal ein dicke Chance für die Gäste, als Florian Langer aufs Tor schießt, Torspieler Kai Wiedmann den Ball klatschen lässt. Aus dem folgenden Gestochere kommt nochmal Florian Langer zu Schuss aber der VfR schmeißt sich nun mit allem in die Bälle rein und holt sich auch mit etwas Glück die Punkte.

Hessental – Sindringen/E. 1:1 Tore: 1:0 (28.) Valentin Gronbach, 1:1 (40.) Darius Hajian; Zuschauer: 150.

Nach der 0:3-Auswärtsniederlage am Freitag gegen Mulfingen konnte sich der TSV wenigstens halbwegs rehabilitieren und ergatterte im Heimspiel gegen Sindringen wenigstens einen Punkt. Auch wenn die Gäste über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft waren, haben sich die Hausherren diesen Punkt durch eine hervorragende Einstellung und kämpferische Leistung auch redlich verdient. In den Anfangsminuten war es ein durchaus abwechslungsreiches Spiel , in dem die Gäste bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff durch Christian Baier ihre erste Torchance hatten. Doch auch der TSV hatte kurze später durch Marco Fischer die Möglichkeit in Führung zu gehen, sein Schuss aus kurzer Distanz wurde allerdings pariert. So kam der Führungstreffer für die Gäste in der 298. Minute doch etwas überraschend, als ein sogenannter Kullerball von Valentin Gronbach den Weg ins Tor fand. Die Gastgeber zeigten daraufhin allerdings Moral und kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Darius Hajian auch zum verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Spielgemeinschaft mehr und mehr das Heft in die Hand zu nehmen, doch Hessental blieb mit Ihren Kontern immer gefährlich. Am Ende blieb es bei einem gerechten Unentschieden, mit dem der TSV sicher besser leben kann als die Gäste.

Gaisbach – Kirchberg/Jagst 2:0

Bühlerzell – Untermünkh. 2:5

Niedernh./W. – Obersonth. 1:1

Dünsbach – Taubertal/R. 2:1

Ein kurzer Blick auf die Nachholspiele (soweit eingegangen):

Taubertal/Rött. –Untermünkh. 3:1 Tore: 1:0 Jonas Löbert (9. Min), 2:0 Daniel Walch (29. Min), 3:0 Lukas Gundermann, FE (67.Min), 3:1 Ehichioya Courage (86. Min)

Im Nachholspiel gegen Tura Untermünkheim gelang der SGM Taubertal/Röttingen der erste Sieg in der Rückrunde. Die SGM war in der Partie dem 4:0 näher als Untermünkheim dem ersten Treffer, der erst zum Spielende hin fiel. Dünsbach – Bühlerzell 3:2 Tore: 1:0 Frederik Heynold (7) 1:1 Björn Fischer (23 ET) 2:1 Frederik Heynold (53) 3:2 Frederik Heynold (57) 3:2 Marco Wengert (75.).

Auch Dünsbach holte nach spannender Schlussphase sein erstes Spiel in der Rückrunde. Gaisbach – Niedernhall 2:1

Im Nachholspiel rechneten bereits viele Zuschauer mit einem Unentschieden – Emre Ipek, erzielte in der 89. Minute mit einem Linksschuss den glücklichen, aber vielumjubelten 2:1-Siegtreffer. Kirchberg – Altenmünster 1:1 Tore: 0:1 Nico Gleß (15.), 1:1 Jan Ludwig (90. Min.).

