Torspektakel in Pülfringen: 6:5

Assamstadt II - Wind./Schw. II 2:0

Tore: 1:0 (58.) Sandro Sparaco, 2:0 (73.) Max Münch.

Die erste Hälfte war insgesamt ausgeglichen. Beide Mannschaften fanden nicht richtig in ihr Spiel. Die wenigen Chancen wurden nicht genutzt. Nach der Pause erhöhte der TSV seinen Druck aufs Gehäuse der Gäste, scheiterte aber zunächst an der vielbeinigen Abwehr. Nach einem schönen Pass in die Spitze erlöste Sandro Sparaco in der 58. Minute endlich sein Team, indem er den Ball wohlüberlegt ins Tor der Gäste bugsierte. In der 73. Minute erhöhte Max Münch auf 2:0 für den TSV. Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte geht der Sieg des TSV in Ordnung.

TBB II/Hochh. – FC Grünsfeld II 3:0

Tore: 1:0 (54.) Jan Orlopp, 2:0 (60.) Jan Orlopp (handelfmeter), 3:0 (77.) Patrick Sullivan.

In einer fairen Begegnung begann die Heimmannschaft dominant und setzte die Gäste aus Grünsfeld früh unter Druck. Die Gastgeber erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, die beste vergab Maximilian Redlich, als der Gästetorhüter eine Eins-gegen-eins-Situation in letzter Sekunde entschärfte. Auch nach der Pause präsentierte sich die Heimelf weiterhin gut. Nach einer Flanke von Luis Freundschig köpfte Jan Orlopp den Ball zur verdienten 1:0-Führung ins gegnerische Netz. Das 2:0 erzielte ebenfalls Jan Orlopp, dieses Mal per Handelfmeter. Nach weiteren guten Chancen für die Heimmannschaft erzielte Patrick Sullivan den Treffer zum 3:0-Endstand. Das Ergebnis war dem Spielverlauf nach auch in dieser Höhe in Ordnung.

SV Pülfringen – Umpfertal II 6:5

Tore: 0:1 (10.) Robin Holler, 1:1 (15.) Steffen Eckert, 2:1 (32.) Patrick Knüll, 2:2 (37.) Ogulcan Tunga, 3:2 (42.) Patrick Knüll, 3:3 (43.) Dennis Lorenz, 3:4 (62.) und 3:5 (65.) jeweils Michael Kreh, 4:5 (79.) Patrick Knüll, 5:5 (86.) Norman Pfreundschuh, 6:5 (90.) Patrick Knüll. – Gelb-rote Karte für einen Gästespieler. – Besondere Vorkommnis: Heimelf vergibt Elfmeter.

In einem wirklich verrückten und torreichen Spiel ging die Heimelf nach einer starken Willensleistung am Ende als verdienter Sieger vom Platz. Die Gäste begannen zielstrebiger und erzielten nach einem schönen Spielzug durch Robin Holler die frühe Führung. Hiervon wenig geschockt zeigten sich die Hausherren, denn nur wenige Minuten später gelang ihnen durch Steffen Eckert der schnelle Ausgleich. Bis zur Pause überschlugen sich die Ereignisse mit einer zweimaligen Führung der Platzherren und dem jeweils kurz darauf folgenden Ausgleich für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel wurde das Match noch aufregender. Als Michael Kreh mit seinen beiden Toren das 5:3 für die Gäste gelang, schien die Partie endgültig gelaufen zu sein. Doch die Heimelf gab nie auf und kämpfte tapfer weiter. Lohn hierfür war der Ausgleich und in der Schlussminute sogar noch der vielumjubelte Siegtreffer durch den Mann des Tages, Patrick Knüll.

Distelhausen – Dittwar/Heckf. 0:1

Tore: 0:1 (22.) Ralf Lotter.– Gelb-rote Karte für einen Gästespieler wegen Foulspiel und Meckerns (67.)

Mit einer erneuten Niederlage setzten die Gastgeber ihren Abwärtstrend fort. Was zur Zeit fehlt ist die Sicherheit und der unbedingte Siegeswille, auch enge Spiele für sich zu entscheiden. Das Match begann begann ausgeglichen mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die erste große Möglichkeit hatten die Gäste nach gut 20 Minuten. Hier konnte die Heimabwehr noch klären. Als die Platzherren erneut patzten, brauchte Gästespieler Ralf Lotter den Ball zur 1:0-Führung nur noch einzuschieben. Nun wurden die Platzherren stärker und setzten sich nach einem gelungenem Spielzug kurz vor der Pause erstmals gefährlich in Szene. Zuvor hatten die Gäste mit ihrem schnellen Angreifer Nils Lotter die Vorentscheidung auf dem Fuß. Der erste Aufreger nach dem Seitenwechsel war ein vom Schiedsrichter, nach Mitteilung des Spielbeobachters, nicht gegebener Strafstoß für die Heimelf. Trotz dieses Umstandes übernahmen die Platzherren nun das Kommando und versuchten durch ständiges Anrennen sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Dies gelang in der Folgezeit aber nicht mehr. Die Gäste ihrerseits verbuchten noch eine weitere Großchance verbuchen, die vom Heimkeeper Simon Henning aber bravourös zunichte gemacht wurde. Aufgrund ihrer Effektivität war der Gästesieg nicht unverdient. Die Platzherren hingegen enttäuschten ihre Anhänger erneut.

Kickers DHK II – Welzbachtal 0:2

Tore: 0:1 (40.) Daniel Kospach, 0:2 (90.+2) Valentino Behringer.

Die Gäste präsentierten sich während der gesamten Partie als spiel- und feldüberlegens Team. Was fehlte, war der letzte Zug zum Tor. So dauerte es bis kurz vor dem Seitenwechsel, ehe Daniel Kospach mit einem Kopfballtreffer die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Der Heimelf gelang in diesem Zeitraum lediglich ein Lattentreffer. Nach der Pause setzte sich die Überlegenheit der Gäste fort. Außer einem Pfostentreffer sprang bis in die Schlussphase hierbei aber nicht heraus. In der Nachspielzeit erhöhte Valentino Behringer noch auf 2:0.

Wittighausen/Z. – FC Eichel 4:2

Tore: 1:0 (37.) Simon Sack, 1:1 (38.) Alexander Helfenstein, 2:1 (70.) Simon Sack, 3:1 (75.) Julian Lieb, 3:2 (86. Foulelfmeter) Andre Gomes, 4:2 (90.) Julian Lieb.

Gegen ein sehr starke und disziplinierte Gästemannschaft fanden die Hausherren nach einer couragierten Leistung wieder in die Erfolgsspur zurück. Der Führungstreffer fiel nach einer schönen Flanke von Michael Bauer und dem gekonnten Abschluss von Simon Sack. Als die Gäste nur eine Minute später, nach einem kapitalen Abwehrfehler der Heimelf, den Ausgleich durch Alexander Helfenstein erzielten, war die Partie wieder offen. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Platzherren das Geschehen und gingen folgerichtig durch Simon Sack und Julian Lieb auch mit 3:1 in Führung. Spannung kam nochmals auf, als Andre Gomes einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer nutzte. Mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute machte Julian Lieb den Heimsieg für die Platzherren perfekt.

Türkgücü Werth. – Rauenb./B. 4:0

Tore: 1:0 (5.) Samet Karaveli, 2:0 (37.) Göktürk Kizildeniz, 3:0 (45+3) Samet Karaveli, 4:0 (75.).

Mit einer spielerischen Glanzleistung sicherte sich der Aufsteiger aus Wertheim die Tabellenführung. Wie bereits in den vergangenen Partien überzeugten die Hausherren durch ihr schnelles und über die Außenbahnen vorgetragenes Spiel. So waren nur wenige Minuten vergangen, als Samet Karaveli bereits das 1:0 gelang. Die Platzherren blieben weiter am Drücker und netzten bis zur Pause durch Göktürk Kizildenz und nochmals Samet Karaveli zur beruhigen 3:0-Führung ein. Mit dem vierten Treffer eine Viertelstunde vor Schluss machte die Heimelf den Sack endgültig zu. Beste Spieler in einer von den Platzherren insgesamt überzeugend geführten Partie waren Göktürk Kizildeniz und Gökhan Güngör.

