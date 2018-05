Totale Brisanz im Nachbarschaftsduell

Anzeige

SpG Schloßau II/Mudau II – SV Schlierstadt. Eine sportlich unbefriedigende Saison neigt sich für die SpG langsam dem Ende zu. In den letzten vier Spielen ist es jetzt an der Zeit, noch einmal zum Endspurt anzusetzen und alles zu geben. Der SV Schlierstadt hat durch eine schwache Rückrunde mit hoher Wahrscheinlichkeit den Aufstieg verspielt. Die Frage ist nun, ob sich die Blatz-Jungs nochmals motivieren, um zumindest die theoretische Chance auf Rang 3 aufrecht zu erhalten.

SV Hettigenbeuern – SV Waldhausen. Mit dem SVW tritt der frischgebackene Meister in Hettigenbeuern an. Die Seifert-Truppe wird alle Hände voll zu tun haben, den Favoriten aus dem eigenen Strafraum zu halten. Oder sind die SVW-Jungs müde vom feiern? Aufgrund der aktuellen Abstiegsgefahr ist beim HSV ohnehin Alarmbereitschaft, da auch nur der kleinste Fehler den Klassenerhalt kosten kann. Keine angenehme Situation für die Heimmannschaft in dieser brisanten Situation, auf einen so starken Gegner zu treffen.

Restprogramme Kreisklasse A FC Hettingen: Krautheim (H), Großeicholzheim (A), Schloßau/Mudau II FV Laudenberg: Waldhausen (H), Berolzheim/Hirschlanden (H), Sennfeld/Roigheim SpG Adelsheim/Oberkessach: Sennfeld/Roigheim (H), Ballenberg (A), Schlierstadt (H), Buchen II (A) SpG Berolzheim/Hirschlanden: Altheim (A), Hettigenbeuern (H), Laudenberg (A), Waldhausen (H) SpG Schloßau/Mudau II: Schlierstadt (H), Buchen II (A), Krautheim (H), Hettingen (H) SpG Sennfeld/Roigheim: Adelsheim/Oberkessach (A), Altheim (H), Hettigenbeuern (A), Laudenberg (H) SpG Sindolsheim/Rosenberg II: Ballenberg (H), Schlierstadt (H), Buchen II (H), Krautheim (A) SV Ballenberg: Sindolsheim/Rosenberg II (A), Adelsheim/Oberkessach (H), Altheim (A), Hettigenbeuern (H) SV Großeicholzheim: Buchen II (H), Krautheim (A), Hettingen (H) SV Hettigenbeuern: Waldhausen (H), Berolzheim/Hirschlanden (A), Sennfeld/Roigheim (H), Balleneberg (A) SV Schlierstadt: Schloßau/Mudau II (A), Sindolsheim/Rosenberg (A), Adelsheim/Oberkessach (A), Altheim (H) SV Waldhausen: Hettigenbeuern (A), Laudenberg (A), Berolzheim/Hirschlanden (A) TSV Buchen II: Großeicholzheim (A), Schloßau/Mudau II (H), Sindolsheim/Rosenberg II (A), Adelsheim/Oberkessach (H) TSV Krautheim: Hettingen (A), Großeicholzheim (H), Schloßau/Mudau II (A), Sindolsheim/Rosenberg II (H) VfB Altheim: Berolzheim/Hirschlanden (H), Sennfeld/Roigheim (A), Ballenberg (H), Schlierstadt (A)

FC Hettingen – TSV Krautheim. Besonders im Fokus dieses Spieltages stehen die Hettinger. Nachdem der FC in der jüngsten Begegnung überraschender Weise vom TSV Buchen II besiegt wurde, stellt sich die Frage, wie sich die Wolf-Truppe gegen die Krautheimer schlagen wird. Der Anreisende TSV wird keine Möglichkeit ungenutzt lassen, die Hettinger erneut zu ärgern.