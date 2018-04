Trainer Ehrmann: „Wir müssen einen Zahn zulegen“

Anzeige

„Die Niederlage gegen den SC Freiburg war zwar knapp, aber zufrieden waren wir mit dem Spiel nicht. Wir sind am Sonntag nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Auch, was den unbedingten Siegeswillen angeht, müssen wir wieder einen Zahn zulegen. Jeder muss im Spiel und auch in jeder einzelnen Trainingseinheit 100 Prozent geben. In der Tabelle dürfte nach unten eigentlich nicht mehr viel passieren, der SC Sand ist für uns ein Konkurrent im Mittelfeld. Deshalb wartet ein wichtiges Spiel auf uns. Wir müssen Vollgas geben. Wir wollen in den restlichen Spielen auf jeden Fall Zählbares mitnehmen. Bei einem guten Spiel könnten wir auch mit einem Punkt leben“, so Ehrmann. pik

