Trainerduo für Sindolsheim I/Rosenberg II

Die SpG Sindolsheim I/Rosenberg II hat eine Trainer-Lösung für die neue Saison gefunden: Christoph Gotsch aus Mosbach und Florian Wendel aus Rosenberg werden die Mannschaft in der Fußball-Kreisklasse A Buchen in der Spielzeit 2019/20 gleichberechtigt führen. Sie treten die Nachfolge von Lukas Geider an, der zum SV Seckach wechselt. Beide Trainer könnten bei Bedarf auch noch als Spieler aktiv sein. Dies teilte Tobias Frank, Fußball-Abteilungsleiter der Spvgg. Sindolsheim, gestern den FN mit. Gotsch und Wendel sollen den von Geider eingeschlagenen Weg der taktischen Entwicklung der Mannschaft weiterführen. Auf dem Bild sind von links nach rechts Tobias Frank (Abteilungsleiter), Christoph Gotsch, Florian Wendel und Karl-Gregor Graser (Abteilungsleiter) zu sehen. Bild: Sportvereinigung

