Trainerduo verlängert Vertrag

Das Trainerduo Christoph Meier (links) und Daniel Breitinger (rechts) wird auch in der Saison 2019/2020 die Rosenberger Kicker trainieren. TSV-Vorstand Christof Geiger freut sich über die Vertragsverlängerung: „Christoph und Daniel machen einen hervorragenden Job. Es passt einfach. Vorstand, Trainer und Spieler sind sich einig, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen wollen“. Der TSV Rosenberg steht in der Winterpause an der Tabellenspitze in der Kreisliga Buchen sowie im Kreispokalfinale. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019