Trainerschulung

Die nächste Fußball-Hallenrunde wird mit Sicherheit kommen. Das heißt: Alle engagierten Trainerinnen und Trainer müssen sich mit Hallenfußball beschäftigen. Die Einführung von Futsal hat dies – auf den ersten Blick – nicht gerade einfacher gemacht. Deshalb bietet der WFV eine Kurzschulung zu diesem Thema an: „Futsal – der bessere Hallenfußball!?“ richtet sich an alle Trainerinnen, Trainer, Jugendleiterinnen und Jugendleiter, die diese Hallenfußball-Variante kennenlernen möchten und sich ihre eigene Meinung bilden wollen.

Die Futsal-Schulung findet am Donnerstag, 4. Oktober, um 18 Uhr in der Sporthalle in Waldenburg statt.

Referent ist der Instruktor des Fußballbezirks Hohenlohe Peter Lanig. Anmeldungen sind beim zuständigen Schulungsleiter Daniel Limbacher per E-Mail (daniel.limbacher@web.de) oder über das elektronische Postfach möglich.

Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt. wfv

