Treffen der Jugendleiter

Anzeige

In einem neuen Format und mit neuen Inhalten will Kreisjugendleiter Hubert Dick, Hundheim, mit allen Fußball-Jugendleitern des Fußballkreises Tauberbischofsheim am Donnerstag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr, im Sportheim des TSV Kupprichhausen aktuelle Themen und Probleme im Juniorenfußball erörtern und mögliche Lösungswege erarbeiten. Dazu wird den Teilnehmern angeboten, unter mehreren Themen auszuwählen.

Vorgesehen ist auch ein kurzer Rückblick auf die abgelaufene Saison und die Ehrung der Kreis- und Staffelmeister.

In der Vorschau auf die neue Saison informieren die Mitglieder des Kreisjugendausschusses über bereits erkennbare Entwicklungen im Spielbetrieb und Termine (unter anderem Mannschaftsmeldungen und Saisonplanung). kja