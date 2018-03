TSG 1899 hat ein wenig Druck

Anzeige

Sharon Beck hat den Start der Trainingswoche aufgrund von Knieproblemen verpasst. Krankheitsbedingt musste Anne Fühner pausieren. Emily Evels und Lina Bürger haben am Sonntag im Zweitligateam Spielpraxis gesammelt und haben am Montag deshalb auch nicht voll trainiert. Fabienne Dongus ist nach überstandener Erkältung hingegen wieder fit.

„Wir spielen, um Punkte zu holen“

„Nach den drei Niederlagen ist natürlich ein wenig Druck da“, so TSG-Trainer Jürgen Ehrmann. „Aber das ist gut so, denn wenn noch alles entspannt wäre, könnten wir auch gegen den 1. FC Köln nicht bestehen.“

„Wir haben zwar nicht den Druck, dass wir noch in den Abstiegskampf rutschen können, aber wir spielen schließlich, um Punkte zu holen. Gegen den FC Bayern München waren wir mit unserem Auftritt nicht zufrieden. Das lag zwar auch am starken Gegner, aber wir haben technische Mängel gezeigt und sind nicht in die Räume gekommen, in die wir uns spielen wollten. Gegen Köln muss unser Passspiel präziser und druckvoller werden, um dann letztlich auch zu Torchancen zu kommen. Es tut gut, dass wir dieses Mal als Favorit ins Spiel gehen. Dennoch dürfen wir nicht naiv auftreten, sondern müssen unser Vorhaben durchziehen. Sonst werden wir gegen den 1.FC Köln Probleme bekommen“, sagt Trainer Jürgen Ehrmann.

Mit sechs Punkten belegt der 1. FC Köln in der Frauen-Bundesliga derzeit den elften Tabellenplatz. ki

