TSG-Frauen im Pokal nach Köln

Die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen ist bereits ausgespielt, nun steigen auch die Bundesligisten in den Wettbewerb ein. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Wochenende 8./9. September auf den 1. FC Köln aus der 2. Bundesliga.

Vor wenigen Monaten standen sich die TSG und der 1. FC Köln noch in der Allianz-Frauen-Bundesliga gegenüber. Das Duell hört sich gut an“, freute sich Hoffenheims Frauen-Cheftrainer Jürgen Ehrmann über das Los. „Um im Pokal eine gute Rolle zu spielen, muss man sowieso jede Mannschaft schlagen.“

Der 1. FC Köln ist nach der vergangenen Saison auf der Bundesliga in die 2. Liga ab. Das letzte Aufeinandertreffen mit der TSG entschied allerdings die Mannschaft von Trainer Willi Breuer mit 1:0 für sich. „Wir freuen uns auf ein emotionales Spiel, das sicherlich noch einmal eine gute Generalprobe für den Saisonstart in der Frauen-Bundesliga am darauffolgenden Wochenende sein wird“, meinst Jürgen Ehrmann. pk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018