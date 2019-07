TSG-Frauen treffen auf den FC Sand

Die TSG-Frauen gewannen am Wochenende ihr erstes Testspiel der Sommervorbereitung in Widdern mit 9:1 (6:0) gegen eine Auswahl aus dem Unterland. Am Sonntag (14 Uhr beim 1. SV Mörsch) trifft das Team von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann mit dem SC Sand auf einen Konkurrenten aus der Flyeralarm Frauen-Bundesliga.

„Wir hatten gar nicht die Erwartung, dass im ersten Testspiel schon alles klappt“, betonte Chef-Trainer Jürgen Ehrmann nach dem 9:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen eine Auswahl aus dem Unterland am vergangenen Sonntag.“ Eine deutlich schwierigere Aufgabe dürfte am Sonntag, 14. Juli, (14 Uhr) auf die Hoffenheimerinnen warten. Beim 1. SV Mörsch trifft die TSG auf den SC Sand. „Der Sport-Club ist mit sehr vielen Zugängen in die Vorbereitung gestartet“, so Ehrmann. Der Tabellenachte der vergangenen Saison testete in der Vorbereitung bereits gegen Bundesligist SC Freiburg (Ergebnis: 1:2 (0:1)). ph

