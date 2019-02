TSG-Frauen zu Gast in Essen

Für die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim steht die erste Auswärtsfahrt des Jahres an. Nach der knappen Niederlage im Nachholspiel gegen den 1. FFC Frankfurt tritt die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann am Sonntag um 14 Uhr bei der SGS Essen an.

Chef-Trainer Jürgen Ehrmann: „Die SGS Essen zählt für mich zu den Spitzenteams der Frauen-Bundesliga. Die Offensive ist schon lange mit sehr guten Spielerinnen besetzt, mittlerweile steht aber auch die Abwehr extrem stabil.“

Bei Hoffenheim fallen Lina Bürger und Judith Steinert mit Knieverletzungen weiter aus. Friederike Abt befindet sich erst im Aufbautraining. Ansonsten kann der Trainer auf den gesamten Kader zurückgreifen.

„Unsere junge Mannschaft steckt noch mitten in der Entwicklung, deshalb lassen wir uns von der Niederlage gegen den 1. FFC Frankfurt nicht aus der Bahn werfen“, so Trainer Ehrmann. „Gegen die SGS Essen müssen wir defensiv gut stehen und die vielen leichten Fehler im Spielaufbau, die wir gegen Frankfurt gemacht haben, abstellen. Wollen wir punkten, dann muss für uns auf jeden Fall vieles gut laufen.“

