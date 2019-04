TSG vergibt Führungen

Die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim kamen gegen den MSV Duisburg auch im Rückspiel nicht über ein Unentschieden hinaus. Beim 2:2 (2:1) ging das Team von Trainer Jürgen Ehrmann durch Tabea Waßmuth zunächst verdient in Führung (9.). Da die TSG in der Defensive aber erneut Schwächen offenbarte, glich Duisburg nicht nur diese aus (26.), sondern kam auch nach einem Treffer von Fabienne Dongus (44.) zurück ins Spiel (61.).

Die TSG setzte den MSV in den Anfangsminuten unter Druck, so dass sich früh erste Torchancen ergaben. Eine davon nutzte Tabea Waßmuth zur Führung (9.). Doch die Gastgeberinnen wurden besser. Nach einem Freistoß glich Duisburg schließlich aus (26.). Noch vor der Halbzeit belohnte sich die TSG für ihre Offensivbemühungen, Fabienne Dongus traf mit einem wuchtigen Schuss zum 2:1 (44.). Nach dem Wechsel prägten viele Zweikämpfe das Spiel. Nach 61 Minuten glich der MSV erneut aus. Zwar rannte die TSG fortan weiter engagiert gegen die im zweiten Durchgang konsequent verteidigenden Zebras an, es fehlte jedoch die Zielstrebigkeit. pik

