TSG verliert trotz aller Moral

Eine bittere 2:3-Niederlage kassierte die TSG am Mittwochnachmittag gegen den SC Freiburg. Nach einer faden ersten Halbzeit ohne Torchancen ging der Sport-Club kurz nach der Pause durch einen Doppelschlag (46., 50.) in Führung, doch die TSG bewies Moral und glich durch zwei Treffer von Tabea Waßmuth (56., 75.) aus. In der Schlussminute erzielte Freiburg dann den entscheidenden Siegtreffer (89.). Nur wenig zu sehen gab es für die Zuschauer im ersten Durchgang der Partie. Ganz anders begann dann die zweite Hälfte. Nach nur einer Minute brachte Giulia Gwinn den SC Freiburg nach Vorarbeit von Ex-Hoffenheimerin Sharon Beck in Führung, vier Zeigerumdrehungen später erhöhte Verena Wieder auf 2:0. So kam endlich Feuer in die Partie. In der 56. Minute traf Tabea Waßmuth zum Anschluss. In der 75. Minute glich die Gästemannschaft durch Waßmuth aus. Als alle schon von einer gerechten Punkteteilung ausgingen, schlug der Sport-Club noch mal zu. pk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018