TSG will nächsten Schritt machen

Neue Bestmarken haben die Fußball-Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim bereits mit dem Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen aufgestellt, doch auch im Saison-Endspurt wollen die Kraichgauerinnen weiter punkten. Am Sonntag (14 Uhr) tritt die TSG beim MSV Duisburg an. Um dort den vierten Sieg in Folge zu feiern, bedarf es aber insbesondere in der Defensive einer Leistungssteigerung. TSG-Trainer Jürgen Ehrmann sagt: „Der MSV wird gegen uns den entscheidenden Sieg einfahren wollen, um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen.“ Lena Lattwein war im Wochenverlauf krankheitsbedingt angeschlagen, Dóra Zeller hat weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk. Anne Fühner musste zuletzt aufgrund von muskulären Problemen pausieren. Neben Judith Steinert wird auch Franziska Harsch verletzungsbedingt definitiv noch ausfallen. „Wir wollen die Zeit bis zur Sommerpause nutzen, um bereits die nächsten Schritte mit Blick auf die neue Saison zu machen. Wir wissen, dass es sehr schwer werden wird, in Duisburg Punkte mitzunehmen“, so Ehrmann. pik

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019