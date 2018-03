TSV Assamstadt gegen Nassig unter Druck

Der TSV Assamstadt (in Rot) kam zuletzt beim SV Dertingen nicht über ein torloses Remis hinaus. Gegen den SV Nassig II/Sonderriet ist der TSV nun zum Siegen verdammt, will man das Kreisliga-Spitzenduo nicht aus den Augen verlieren. © Reinhold Hörner

Der SV Distelhausen beendete am vorigen Wochenende in der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim beim 3:0-Auswärtserfolg über Kreuzwertheim überraschend seine Durststrecke von sieben sieglosen Partien in Folge und wird ordentlich Selbstbewusstsein für den Kampf um den Klassenerhalt gesammelt haben. Beim SV Windischbuch will das Team von Trainer Mike Standke sicherlich auf das

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3649 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018