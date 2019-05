TSV Assamstadt macht den Deckel zu

Kreuzwertheim – Kickers DHK 4:2

Tore: 0:1 (18.) Fabian Schüppert, 1:1 (24.) Adrian Redondo, 2:1 (39.) Albert Grenz, 3:1 (49.) Nicholas König, 3:2 (79.) Fabian Schüppert, 4:2 (90.+4) Albert Grenz. – Schiedsrichter: Aksoy (Marktheidenfeld). – Zuschauer: 120.

In den ersten Minuten riskierten beide Mannschaften nicht allzu viel. Man begnügte sich mit vorsichtigem Abtasten, wobei noch wenig Torgefahr versprüht wurde. In der 18. Minute wurde es zum ersten Mal brenzlig, als Kreuzwertheim den Ball im Aufbauspiel vertändelte und Schüppert prompt die Gästeführung markierte. Die Hausherren zeigten sich nicht geschockt und spielten nun ihrerseits nach vorne. Nur sechs Minuten nach dem Gegentreffer spitzelte Redondo das Spielgerät nach einem Pass in die Schnittstelle am herauseilenden Keeper zum Ausgleich vorbei. Hiernach verflachte das Geschehen etwas, bis Grenz einen Angriff per Kopf zur Kreuzwertheimer Führung abschloss (39.). Doch auch die Kickers blieben am Ball und brachten die Kugel kurz vor der Pause zum zweiten Mal im Netz der Hausherren unter, doch wurde der vermeintliche Treffer aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte König die TSV-Führung. In der Folge passierte offensiv nicht viel, bis Schüppert nach einem Spielzug verkürzte (79.). Kreuzwertheim behielt jedoch die Ruhe und landete in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:2-Endstand.

Unterschüpf/K. – Reicholzh./D. 3:4

Tore: 0:1 (6.) Joachim Gattenhof, 1:1 (17.) Tobias Würzberger, 1:2 (22.) Tobias Schumacher, 2:2 (27.) Stefan Haun, 2:3 (43.) Rafael Gogollok, 2:4 (61.) Joachim Gattenhof, 3:4 (90.) Robin Haun. – Schiedsrichter: Mistele (Oberwittstadt). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Lampert (VfB, 43.). – Zuschauer: 100.

Auch wenn der TSV über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung zeigte, waren es die Gäste, die nach sechs Minuten den ersten Treffer markierten. Die Hausherren blieben trotz des Rückschlags am Ball und glichen in der 17. Minute aus. Nachdem der VfB wenig später erneut in Front ging (22.), behielt Unterschüpf/Kupprichhausen weiter die nötige Ruhe und egalisierte das Ergebnis nach einer knappen halben Stunde erneut. Kurz vor der Pause kam es zum „Knackpunkt“ der Partie: Gogollok brachte die Gäste erneut in Front und VfB-Spieler Lampert sah die Gelb-Rote Karte. Trotz der Überzahl sollte es der TSV in der Folge nicht schaffen, die Kontrolle an sich zu reißen. Im Gegenteil: Die Hausherren wirkten in der zweiten Hälfte verunsichert und kassierten in der 61. Minute den vierten Gegentreffer. Die heimische Spielgemeinschaft wirkte zwar bis zum Ende bemüht, doch kam man nicht mehr über den 3:4-Anschlusstreffer hinaus.

TSV Assamstadt – Umpfertal 4:3

Tore: 0:1 (Handelfmeter, 8.) Felix Dölzer, 1:1 (29.) Max Münch, 2:1 (46.) Andreas Rupp, 2:2 (Handelfmeter, 52.) Felix Dölzer, 3:2 (78.) Maurice Baier, 3:3 (Foulelfmeter, 80.) Felix Dölzer, 4:3 (85.) Andreas Rupp. – Schiedsrichter: Wirth (Möckmühl). – Besondere Vorkommnisse: Rote Karten für Simon Rumm (TSV, 80.) und Ibrahim Mutlu (1. FC, 81.). – Zuschauer: 250.

Die zahlreichen Zuschauer sahen eine unterhaltsame Begegnung. Nach einem kuriosen Handspiel der Assamstädter Hintermannschaft gingen die Gäste per Strafstoß bald in Front (8.). In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, wobei beide Mannschafen zunächst nur wenig nach vorne arbeiteten. Nachdem Baier in der 25. Minute noch eine gute Chance liegen ließ, machte es Münch wenig später besser und glich per Kopf aus. Mit dem ersten Angriff der zweiten Hälfte köpfte Rupp zur Assamstädter Führung ein (46.). Doch Dölzer glich in der 52. Minute wiederum per Handelfmeter aus. Nachdem Baier in der 78. Minute den TSV erneut in Front brachte, verwandelte Dölzer zwei Minuten später wiederum einen Strafstoß zum 3:3. Assamstadt drängte nun auf den Sieg, traf in der 85. Minute erneut und zurrte so die Meisterschaft und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg fest.

Brehmbachtal – Schwabh./W. 4:2

Tore: 0:1 (18.) Eigentor, 1:1 (33.) und 2:1 (38.) Timo Berberich, 2:2 (55.) Frederik Greiner, 3:2 (Foulelfmeter, 63.) Timo Berberich, 4:2 (74.) Kürsad Yildirim. – Schiedsrichter: Kaleli (Kreuzwertheim). – Zuschauer: 100.

Nach anfänglichem Abtasten entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Gäste gingen nach 18 Minuten durch ein kurioses Eigentor in Führung, als der Torhüter des FVB nach einem Gewühl im Strafraum einen hohen Ball zwar im Sprung fangen konnte, jedoch durch einen auf der Torlinie liegenden Mitspieler unbeabsichtigt behindert wurde und deshalb praktisch mit dem Ball knapp über die Linie fiel. Die Heimelf ließ sich durch den Rückstand jedoch nicht beeindrucken und erzielte den Ausgleich nach einer knappen halben Stunde.

Nur fünf Minuten später ging Brehmbachtal durch den zweiten Treffer von Berberich in Front. Nach dem Seitenwechsel übernahmen zunächst die Gäste die Kontrolle, die in der 55. Minute den Ausgleich markierten. Der FVB ließ sich hiervon nicht beeindrucken, wurde wieder stärker und markierte noch zwei Treffer zum letztlich verdienten Sieg.

FC Külsheim – TSV Gerchsheim 1:2

Tore: 0:1 (28.) Christoph Landeck, 0:2 (62.) Julian Fischer, 1:2 (67.) Kai Knebel. – Schiedsrichter: Wülk (Igersheim). – Zuschauer: 90.

Obwohl die Hausherren im Kampf um den Klassenerhalt auf Punkte angewiesen sind, begannen sie etwas verhalten. Die Gäste hingegen übernahmen schnell die Kontrolle, auch wenn man sich im Offensivspiel zunächst schwer tat. Mit der Zeit wurden die Gastgeber aktiver und erarbeiteten sich zur Mitte der ersten Hälfte einige gute Gelegenheiten, die man jedoch nicht nutzte. Stattdessen köpfte Landeck nach einem Freistoß zur etwas überraschenden Gerchsheimer Führung ein. Külsheim verpasste es auch in der Folge seine Chancen zu nutzen. Den zweiten Abschnitt begannen die „Brunnenstädter“ eher blass, die nach einer knappen Stunde den zweiten Gegentreffer hinnehmen mussten. Zwar verkürzte Knebel nur wenig später, doch schaffte man es nicht mehr, die Niederlage zu verhindern.

Unterbalbach – Großrinderfeld 1:0

Tor: 1:0 (67.) Robin Imhof. – Schiedsrichter: Link (Götzingen). – Zuschauer: 100.

Nachdem die DJK zuletzt einige Niederlagen hat hinnehmen mmüssen, war bis zur Partie gegen Großrinderfeld der Klassenerhalt noch nicht endgültig in trockenen Tüchern. Nachdem im ersten Durchgang noch keine der beiden Mannschaften ein Tor markiert hatte, erzielte Imhof in der 67. Minute den „goldenen“ Treffer der Partie. Durch die Niederlagen von Külsheim und Unterschüpf/Kupprichhausen haben die Unterbalbacher den Klassenerhalt nun in der Tasche.

Gerlachsheim – Nassig/S. II 2:2

Von dieser Partie war bis Redaktionsschluss lediglich das Ergebnis in Erfahrung zu bringen. Auch auf „fussball.de“ waren bis dahin keine statistischen Daten vorhanden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019