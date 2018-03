TSV-B-Juniorinnen gegen Hoffenheim II

Anzeige

Im Achtelfinale um den badischen „SportLines-Pokal stehen sich am heutigen Samstag um 12 Uhr im Stadion in Tauberbischofsheim die B-Juniorinnen des TSV Tauberbischofsheim und der TSG Hoffenheim II gegenüber. In dem ungleichen Duell wird es für die Landesliga-Mannschaft von Trainerin Johanna Kuhn schwer, gegen das Verbandsliga-Team aus dem Kraichgau zu bestehen. Während die Gastgeberinnen witterungsbedingt keine gute Vorbereitung hatte, hat die TSG im Mädchen- und Frauenfußball-Stützpunkt St. Leon schon fast profihafte Bedingungen.

Der TSV feierte in der ersten Pokalrunde einen 2:1-Heimsieg gegen die Mannschaft des SC Klinge Seckach und profitierte in der zweiten Pokalrunde von einem Freilos. Die Verbandsliga-Teams greifen traditionell erst in der zweiten Runde in den Wettstreit um den Pokal ein. Hier siegte die TSG Hoffenheim II gegen den Verbandsliga-Kontrahenten SG Hohensachsen (1:0). sh