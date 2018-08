TSV Buchen erneut im Keller

In der Kreisliga Buchen deutet vieles darauf hin, dass die ersten vier Mannschaften das Aufstiegsrennen unter sich ausmachen. Schloßau, Sennfeld/Roigheim und Mudau entschieden ihre bisherigen vier Spiele für sich. Der diesjährige Topfavorit TSV Rosenberg lauert mit drei Zählern dahinter.

Ganz anderes sieht die Lage am anderen Ende der Tabelle aus. Drei Teams warten nach den ersten vier Spieltagen noch auf den ersten Sieg, der SV Seckach steht gar noch ohne Punktgewinn dar. Zudem stellt das Team sowohl die schwächste Defensive als auf den harmlosesten Angriff – deutliche Anzeichen dafür, dass dem SVS eine schwere Runde bevorsteht. Besonders der schwache Start des TSV Buchen sticht am unteren Ende der Tabelle hervor: Der Negativ-Trend nach dem Abstieg aus der Landeliga setzt sich bislang auch in der Kreisliga fort, erzielte der TSV doch erst vier Treffer und holte nur zwei Pünktchen.

In den drei anderen Ligen des Fußballkreises Buchen wurden erst zwei Spieltage absolviert. Deshalb ist die Aussagekraft der Tabellen natürlich noch gering.

Einen Traumstart legten in der A-Klasse gleich vier Mannschaften hin: Krautheim/Westernhausen, Sindolsheim/Rosenberg II, Schlierstadt und Hettigenbeuern holten aus den ersten beiden Spielen die volle Punkteausbeute. Am vergangenen Wochenende gelang dem SV Schlierstadt zudem etwas Denkwürdiges: Nach über einem Jahr fügte der Titel-Favorit dem TTSC Buchen wieder eine Niederlage zu. Die letzte Niederlage kassierte der TTSC im Mai 2017 gegen den VfR Gommersdorf III (2:6). Ebenfalls vier Teams warten am Tabellenende noch auf ihren ersten Punkt.

In der Kreisklasse B1 scheint eines bereits nach zwei Spieltagen klar zu sein: Die Meisterschaft geht in diesem Jahr wohl nur über den FC Bödigheim. Nach zwei Siegen und mit einem Torverhältnis von 19:0 ist er der große Favorit auf die Meisterschaft. Schritt halten kann da vorerst nur der TSV Buchen II, der am vergangenen Sonntag den FC Eubigheim mit 4:2 besiegte und damit klarmachte, dass in Sachen Aufstieg mit ihm zu rechnen ist.

In der Kreisklasse B2 kristallisiert sich derweil ein Dreikampf um die Meisterschaft heraus. Der FC Zimmern, der VfR Gommersdorf III und die SpG Adelsheim/Oberkessach II starteten furios und fuhren die volle Punkteausbeute ein. skai

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018