TSV Dünsbach ist ein dicker Brocken

Im zehnten Spiel bekam die bis dato blütenweiße Weste der SG Sindringen/Ernsbach den ersten kleinen Fleck: Mit sehr guter Disziplin und großem Engagement trotzte der TSV Dünsbach dem erfolgsverwöhnten Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten ein völlig verdientes 1:1 ab. Durch diese Schützenhilfe und die eigenen Auswärtssiege in Altenmünster beziehungsweise Mainhardt konnte das punktgleiche Verfolgerduo TSV Obersontheim und TSV Michelfeld den Abstand zum Klassenprimus auf sechs Punkte reduzieren. Der SV Wachbach hat nach dem torlosen Remis vor eigenem Publikum im Derby gegen den SV Mulfingen nun fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei, der in dieser Saison das Non-plus-Ultra für die Konkurrenten der SG Sindringen/Ernsbach zu sein scheint. Der amtierende Vizemeister ist am Sonntag nicht im Einsatz, das Spiel der Wachbacher in Obersontheim wurde auf Wunsch der Gastgeber auf den kommenden Donnerstag verlegt. Aufsteiger SGM Markelsheim/Elpersheim hat die große Chance, sich mehr Luft nach unten zu verschaffen nicht nutzen können und beim Drittletzten TSV Hessental eines der wohl wichtigsten Spiele dieser Saison mit 1:3 verloren. Nun muss das Team von Marco Reuß vor eigenem Publikum in Markelsheim alle Register ziehen, um gegen den sehr kompakt spielenden Tabellenfünften TSV Dünsbach bestehen zu können. Mitaufsteiger TSV Ilshofen II vermeldete am Sonntag mit einem deutlichen 5:1-Derbysieg gegen Tura Untermünkheim den ersten Dreier in der Bezirksliga und will nun im Kellerduell gegen den Punktelieferanten TSV Braunsbach gleich nachlegen. Das Schlusslicht wurde zuletzt vor eigenem Publikum vom TSV Neuenstein mit 0:7 abgefertigt. Die Neuensteiner erwarten nun den punktgleichen VfR Altenmünster, der SV Mulfingen und sein Gast aus Bühlerzell wollen und müssen den Abstand zur gefährdeten Zone vergrößern. Letzteres gilt auch für die SGM Niedernhall/Weißbach, die nach der 1:3-Niederlage in Bühlerzell nun den Tabellensechsten VFL Mainhardt empfängt.

TuRa Untermünkheim – SG Sindringen/Ernsbach: Der erfolgsverwöhnte Tabellenführer fand in Dünsbach nicht zu seinem gewohnten Spiel und musste sich nach zuvor neun Siegen erstmals mit einem Remis begnügen. Damit kann man am Kocher gut leben, schließlich liegt die SG noch stattliche sechs Punkte vorn. Dieser Abstand dürfte sich am Sonntag in Untermünkheim kaum verringern, zu schwach präsentierte sich die TuRa im Kellerduell beim bis dato sieglosen Vorletzten TSV Ilshofen II. Nach der 1:5-Pleite wäre für den abstiegsbedrohten Ex-Landesligisten schon ein achtbares Ergebnis gegen den Spitzenreiter ein Erfolg.

TSV Michelfeld – TSV Hessental: Nachdem der TSV Michelfeld die hohe Hürde in Mainhardt mit 2:1 genommen hat, will der Tabellendritte nun am Sonntag gegen den Drittletzten TSV Hessental nachlegen. Der Pokalfinalist des letzten Spieljahres hat mit dem 3:1-Heimsieg gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim am letzten Sonntag nach nur einem Pünktchen aus den vorausgegangenen sieben Spielen eine lange Durststrecke beendet und damit den Anschluss ans hintere Mittelfeld hergestellt. Ein Rückschlag bei den heimstarken Michelfeldern ist allerdings sehr wahrscheinlich, zumal die Hessentaler auswärts lediglich beim Schlusslicht in Braunsbach gepunktet haben.

SGM Markelsheim/Elpersheim – TSV Dünsbach: Während der TSV Dünsbach als erster Verein in dieser Saison den Erfolgsexpress der SG Sindringen/Ernsbach ein wenig abbremsen konnte, musste Aufsteiger SGM Markelsheim/Elpersheim im Sechs-Punkte-Kampf in Hessental eine besonders bittere Niederlage hinnehmen: „Wir haben leider wieder eine gute Chance verpasst, Abstand zu den unteren Tabellenregionen herzustellen. Es war insgesamt ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften, Hessental hat aber die wenigen Chancen effektiv genutzt. Im Moment führen einfache individuelle Fehler zu unnötigen Niederlagen“, resümierte der enttäuschte SGM-Trainer Marco Reuß nach dem 1:3 beim Drittletzten. Nun hat sein Team in Markelsheim eine ganz schwere Hausaufgabe vor sich: „Der TSV Dünsbach ist ein schwieriger Gegner mit einer guten Offensive. Um hier drei Punkte zu holen, müssen alle abliefern und die Chancen effektiver genutzt werden“, macht sich Marco Reuß keine Illusionen. Der Tabellenfünfte aus dem Altkreis Crailsheim hat mit je zwei Siegen und Punkteteilungen und nur einer Niederlage eine positive Auswärtsbilanz.

SGM Niedernhall/Weißbach – VFL Mainhardt: Aufsteiger VFL Mainhardt hat sich bislang als Bereicherung für die Bezirksliga erwiesen und ist mit 17 Zählern nach zehn Spielen mit Abstand bester Neuling. Nach glänzendem Start haben die Mainhardter allerdings in den letzten Wochen nachgelassen und drei von fünf Spielen verloren. Die Bilanz der SGM Niedernhall/Weißbach im gleichen Zeitraum ist identisch – mit dem Unterschied, dass die Kochertäler zuletzt dreimal in Folge das Nachsehen hatten. Können die Platzherren auch ohne ihren langzeitverletzten Torjäger Kim Foss das Blatt wieder wenden?

SV Mulfingen – Spfr. Bühlerzell: Beide Teams hatten am letzten Wochenende Grund zur Freude: Der SV Mulfingen ertrotzte sich im Derby in Wachbach ein beachtliches torloses Remis, die Spfr. Bühlerzell konnten mit dem 3:1-Heimerfolg gegen die SGM Niedernhall/Weißbach ihre Talfahrt bremsen, die mit zwei Punkteteilungen und vier Niederlagen in Folge in den letzten sechs Spielen bedenkliche Ausmaße angenommen hatte. Bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Drittletzten muss nun aber unbedingt nachgelegt werden. Der SV Mulfingen, der zwei Zähler mehr als sein Gast auf dem Konto hat, will mit aller Macht den ersten Heimsieg.

TSV Neuenstein – VfR Altenmünster: Punktgleich mit je 15 Zählern belegen der TSV Neuenstein und der VfR Altenmünster die Ränge 7 und 8. Damit können beide Clubs gut leben, und im direkten Vergleich gilt es nun, die Position im sicheren Mittelfeld zu festigen. Die Neuensteiner wurden zuletzt beim 7:0-Kantersieg in Braunsbach kaum gefordert, während der Crailsheimer Teilortclub beim 1:3 gegen den Tabellenzweiten TSV Obersontheim überfordert war.

TSV Ilshofen II – TSV Braunsbach: Im 10. Bezirksligaspiel konnte Aufsteiger TSV Ilshofen II mit dem völlig unerwarteten 5:1-Kantersieg gegen TuRa Untermünkheim endlich den ersten Dreier bejubeln. Der zweite soll nun erneut vor eigenem Publikum im Kellerduell gegen den designierten Absteiger TSV Braunsbach erfolgen.

Die Bilanz der Gäste ist erschreckend schwach: Null Punkte und schier unglaubliche 3:49-Tore in den ersten zehn Spielen lassen wohl alle Durchhalteparolen sinnlos erscheinen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der TSV Ilshofen II sich diese große Chance, die Abstiegsränge vielleicht sogar hinter sich zu lassen, entgehen lässt.

