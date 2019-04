TSV hat seine Durststrecke überwunden

Höpfingen – Hundheim-Stb. 3:1

Höpfingen: L. Stöckel, C. Dörr, Hering, Hornbach, Bartesch, Heinrich, Bauer (66. Dalhues), J. Hauk, Knörzer, Nohe (28. J. Dietz), Johnson.

Hundheim-Steinbach: Ulrich, Bischof, Fischer, Dick (63. Trunk), Hilgner, Hirsch, Koprowski, Bundschuh, Baumann, Benz (46. Öchsner), Pahl (78. Völk).

Tore: 1:0 (36.) Heinrich, 1:1 (64. Foulelfmeter) Öchsner, 2:1 (71.) J. Hauk, 3:1 (83.) Heinrich. – Schiedsrichter: Philipp Becker (Mannheim) Zuschauer: 258.

Die Elf von Steven Bundschuh hat die Durststrecke hinter sich gelassen, ließ dem Sieg in Königshofen einen weiteren folgen – gegen einen gut aufgelegten Gast. Dessen Kapitän, Rene Bundschuh, setzte einen ersten Offensivakzent – so richtig in Angriffslust kam die Gastgeber-Elf in der 15. Minute: Torjäger Thomas Heinrich sorgte für „Doppelalarm“. Auch sieben Minuten später hatte Gäste-Torsteher Joachim Ullrich Turbulenzen zu überstehen.

Aufgrund einer verletzungsbedingten Auswechslung kam die Partie erst allmählich wieder in Fahrt: So hatte der eingewechselte Julian Dietz Drang auf das Gäste-Gehäuse, auf der anderen Seite sorgte Bundschuh immer wieder für gefährliche Aktionen. In der 31. Minute hatte Höpfingens Torjäger Heinrich seinen Auftritt und ließ bei der 1:0-Führung dem Gästetorwart keine Chance. Es sollte auch identisch mit dem Halbzeitstand sein, obwohl die Züchner-Elf vor Seitenwechsel noch ein paar gefährliche Situationen heraufbeschworen hatte.

Bald wirbelte nach Wiederbeginn wieder Heinrich in Gäste-Tornähe, prompt musste TSV-Torwart Lukas Stöckel den strammen Ball des eingewechselten Andy Öchsner parieren. Auf der anderen Seite war Höpfingens Offensivtandem Thomas Heinrich/Julian Hauk einem zweiten Treffer in der 52. Minute ganz nahe. Sofort drängte die Gästeelf in einer nun recht munteren Begegnung und kam in dieser Phase zum Ausgleich: Andy Öchsner hatte per Foulelfmeter souverän zum 1:1 getroffen.

Jetzt wurde es zum offenen Kampf: Bald überlupfte Julian Hauk den Gästetorsteher clever zur 2:1-Führung, und im Gegenzug war wieder TSV-Keeper Stöckel gegen den nimmermüden Rene Bundschuh gefordert. Das eröffnete Konterchancen – wie geschaffen für Thomas Heinrich: Dieser sorgte schließlich in der 83. Minute so für die Entscheidung mit dem 3:1. Allerdings: Der Gäste-FC – insbesondere besagter Bundschuh– ließ nicht locker. Lukas Stöckel im TSV-Kasten zeigte sich allerdings auch in der Schlussphase hellwach.

