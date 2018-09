TSV II einfach Spitze

Höpfingen III – Erfeld/G./B/B. 1:0

In einer flotten Partie sorgte TSV-Akteur J. Hauck in der 31. Minute für das Tor des Tages. Möglichkeiten gab es in der zweiten Spielhälfte hüben wie drüben und in der Schlussphase hielt TSV-Torwart M. Schüßler den dritten Dreier der Saison gegen einen bis zur letzten Minute stark kämpfenden Gast fest.

E. Walldürn – TSV Buchen II 1:5

Der TSV ging schon nach wenigen Minuten durch B. Felch mit 1:0 in Führung. Nach 20 Minuten verwandelte B. Felch einen 16-Meter-Freistoß direkt zum 2:0 in den Winkel. nach einer halben Stunde verkürzte P. Rütten per Kopfball zum 1:2. Mitte der zweiten Hälfte ging E. Sudermann auf links alleine durch und erzeilte per Flachschuß das 3:1. Es vielen dann noch zwei Treffer zum 5:1.

FC Bödigheim – FC Eubigheim 4:2

Nach 25 Minuten erielte K. Betschel die Führung für die Heimelf. die Gäste erzielten mit der letzten Aktion vor der Pause das 1:1. Nach der Pause brachte wieder D. Mackert die Heimmannschaft in Führung. Diese egalisierte die Gäste zehn Minuten später erneut durch einen Distanzschuss. Wieder nach einem Eckball brachte L. Specht den FCB auf die Siegerstraße. Als die Gäste nun alles auf den Ausgleich setzten, erzielte H. Hamrita das 4:2.

Großeicholzh. II – Donebach II 2:1

Blitzstart der Jakob-Truppe: Scholl erzielte in der ersten Minute das 1:0. Die Heimelf fand nach dem Schock langsam ins Spiel. Vor der Pause war noch ein Lattentreffer durch Wohlgemuth zu verzeichnen. In der zweiten Hälfte wurde Libero Breitenfelder als Mittelstürmer gestellt, was sich in der 67. Minute auszahlte, als er zum Ausgleich einlochte. Als kurz vor Ende B. Müller einen Heber aus fast 40 Metern über Hoffmann lupfte war der 2-1 Heimsieg perfekt.

Hainst./H. II – Merchingen 2:0

Erst nach der Pause nahm das Spiel etwas Fahrt auf. Nach Chancen durch Marmitt, Zöllner und Hemberger wurde die Spvgg. langsam ihrer Favoritenrolle gerecht. So wurde es Zeit dass die Spvgg. durch Zöllner in Führung ging. Durch einen Konter markierte Marmitt den 2:0-Endstand.

Sennf./R.L.II – FSV Dornberg 3:0

Die Heimmanschaft setzte sich mit 3:0 gegen Merchingen durch. Zur Pause stand es 2:0.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018