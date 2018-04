TSV II hält Verfolger auf Distanz

Anzeige

Die erste Torchance hatte der SVL in der siebten Minute. D. Janz flankte auf J. Drejslar, dessen Kopfball ging nur knapp über das Gehäuse. In der 23. Minute verfehlte wiederum J. Drejslar knapp das Tor. In der 38. Minute brachte A. Schoch den Ball auf D. Janz, dessen Schuss streifte das Lattenkreuz. Nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste präsenter und so gelang ihnen in der 48. Minute der glückliche Siegtreffer.

Bödigheim – Waldh./L./H.II 3:0

Bis zum Redaktionsschluss dieser Seite lag kein Spielbericht vor.

Bofsheim /O. III – Hainst. /H. II 3:2

In einem überlegen geführtem Spiel dauerte es bis zur 55. Minute, ehe C. Keller das 1:0 erzielte. in der 65. Minute schoss N. Farion das 2:0. Die Gäste verkürzten in der 75. Minute auf 1:2. M. Schmitt erzielte in der 90. Minute den entscheidenten Treffer zum 3:1. In der 94. Minute verkürzten die Gäste noch einmal durch einen herrlichen Schuss ins Tordreieck auf 2:3.

TV Hardheim – Sennfeld/R.II 1:5

Bis zum Redaktionsschluss dieser Seite lag kein Spielbericht vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018