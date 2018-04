TSV II verdrängt spielfreie Bödigheimer

Anzeige

Mi der ersten Chance gingen die Gäste in Führung. In der achten Minute erzielten sie das 2:0. Der FC wachte nun auf, nutzte aber seine Chancen nicht.. In der 30. Minute erhöhten die Spielgemeinschaft auf 3:0. Durchch einen Abwehrfehler erhöhten die Gäste auf 4:0. In der 80. erzielte D. Holzschuh noch der Teffer zum 1:4.

Sennfeld/ R.II – Bofsheim/O. III 1:1

Die Gäste gingen in der 16. Minute durch M. Schmitt in Führung. P. Fahrbach gelang in der 63. Minute der 1:1-Ausgleich.

VfB Altheim II – SV Leibenstadt 0:5

Der VfB Altheim musste sich gegen Leibenstadt deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Ein Spielbericht lag bis Redaktionsschluss dieser Seite nicht vor.

Hainstadt/ H. II – Walldürn II 0:5

Eintracht Walldürn II ging in diesem Nachbarschaftsduell durch ein Eigentor eines Spielers des Gastgebers von Hainstadt/Hettigenbeuern II mit 1:0 in Führung. J. Bundschuh erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. In der 36. Minute erzielte M. Fritsch das 3:0. C. Becker gelang nach der Pause das 4:0 (55.). T. Breuning setzte in der 88. Minute mit dem 5:0 den Schlusspunkt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.04.2018