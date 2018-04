TSV II will Spielverderber sein

Anzeige

TSV Rosenberg – TSV Höpfingen II. Das Topspiel der Woche bestreitet bereits am heutigen Samstag der TSV Rosenberg gegen den TSV Höpfingen II. Nach zuvor fünf Siegen in Folge musste sich Höpfingen am Mittwoch im Nachholspiel bei der Eintracht Walldürn mit 0:2 geschlagen geben. Rosenberg war unter der Woche spielfrei und geht erholt in das Duell gegen den Tabellennachbarn. Der Sieger dieser Begegnung wäre nah dran an der Vizemeisterschaft. Diese wäre natürlich für die Rosenberg „lukrativer“, weil sie relegieren dürften – die Höpfinger wegen ihrer ersten Mannschaft in der Landesliga nicht. Somit kann der TSV II im Grunde nur der Spielverderber für die Rosenberger sein.

SV Bretzingen – SG Erfeld/Gerichtstetten. Für beide Mannschaften hat dieses Spiel einen hohen Stellenwert. Gerade einmal drei Kilometer trennt Bretzingen von Erfeld, somit steht ein weiteres heiß umkämpftes Erftalderby an. Die Rückrunde läuft bisher nicht nach den Vorstellungen der beiden Teams: Bretzingen verbuchte lediglich einen Punkt auf seinem Konto, die SG Erfeld/Gerichtstetten jedoch auch nur fünf Zähler. Der SV geht gestärkt in das kommende Derby, nachdem man am Nachholspieltag gegen Eberstadt ein Unentschieden geholt hat.

Torjäger im Kreis Buchen Kreisliga 18 Tore: Stefan Haber (TSV Mudau), Mario Turra (Eintracht Walldürn). 16 Tore: Tim Lutz (VfB Heidersbach). 14 Tore: Andy Öchsner (FC Schweinberg - jetzt Hundheim/Steinbach). Kreisklasse A 20 Tore: Amer Almousa (SpG Adelsheim-Oberkessach). 15 Tore: Felix Bissinger (TSV Krautheim), Tom Friedenberger (SV Schlierstadt). 14 Tore: Simon Kirmse (SV Waldhausen), David Reimann (FC Hettingen). Kreisklasse B1 47 Tore: Muhammed Hammoud (TTSC Buchen). 17 Tore: Tino Sauer (SpG Ripperg-Wettersdorf/Glashofen). Kreisklasse B2 14 Tore: Pascal Fahrbach (SpG Sennfeld/Roigheim II). 13 Tore: Thorsten Mohr (SV Leibenstadt).

Spvgg Hainstadt – TV Hardheim. Nach dem 2:2 des vergangenen Spieltags hat die Spvgg. Hainstadt schon sieben Punkte Rückstand auf den TSV Rosenberg, der sich auf dem Relegationsrang befindet. Die Spielvereinigung kam in der Rückrunde bisher noch nicht in Tritt, doch wenn man um den Aufstieg mitspielen will, muss gegen dem TV Hardheim wieder ein Sieg her.