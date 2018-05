TSV Kreuzwertheim II wahrt seine Chance auf Platz zwei

Anzeige

Kem./H. II/ D. II – Kreuzwert. II 0:1

Tor: 0:1 (19.) Florian Jeßberger.

Im Verfolgerduell erarbeiteten sich die Gäste in der ersten Hälfte eine Feldüberlegenheit und gingen nach einem Abwehrfehler in Führung. Nach der Pause war die Heimelf leicht überlegen, und der TSV nur über Konter gefährlich. Kreuzwertheim hatte die Entscheidung auf dem Fuß, aber es blieb bei dem einen Treffer.

Reicholzh./D. – Türkgücü W. II 3:2

Tore: 0:1 (25.) Toni Frazzitta, 1:1 (55.) Florian Eisenhut, 1:2 (77.) Luca Longo, 2:2 (82.) Eigentor, 3:2 (90.) Adrian Kempf. – Gelb-Rot: Ebrima Manga (Türkgücü, 39.) wegen Foulspiels.

Die erste Halbzeit plätscherte dahin und die einzigen Highlights waren das Führungstor und die Gelb-rote-Karte. In der zweiten Halbzeit wurde die SG stärker und drängte die Gäste in die eigene Hälfte. Die Heimmannschaft kämpfte beherzt weiter und wurde am Ende belohnt.

Nassig III – Grünenw./SVV III ausg.

Die SG Grünenwört/SV Viktoria Wertheim III hat das Spiel beim SV Nassig III abgesagt. Es war die dritte Absage der SG, weshalb sie nach der Spielordnung aus der aktuellen Runde ausscheidet. Da die Absage am viertletzten Spieltag dieser Saison erfolgte, bleiben die bisherigen Partien in der Wertung. Das bestätigte auf FN-Anfrage auch Staffelleiter Wolfram Pink. Allerdings sind die kommenden Gegner der SG Grünenwört/SYVV III spielfrei und erhalten, wie nun schon der SV Nassig III, 3:0 Tore und drei Punkte.

