TSV Kreuzwertheim mit famosem Finish

Bis zur 78. Minute führte der SV Nassig II/Sonderriet gestern Abend im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim mit 2:0 – dann drehte der TSV Kreuzwertheim die Partie noch und gewann schließlich mit 3:2 Toren.

Die Heimmannschaft fand gut ins Spiel und bestimmte das Geschehen in Hälfte eins. Nach zwei Lattentreffern in den ersten zehn Spielminuten spielte man sich weitere gute Chancen heraus. Es folgte die 1:0 Führung in der 37. Minute, allerdings durch ein Eigentor. Kurz vor der Pause (41.) hatte der Gast die Chance auf den Ausgleich, doch Torwart Benedikt Kunkel parierte in einer „1-gegen-1“-Situation.

Kurz nach der Pause (49.) legte Jann Dworschak nach und erhöhte mit einem schönen Distanzschuss ins lange Eck auf 2:0.

Anschließend fand Kreuzwertheim immer besser ins Spiel und erarbeitete sich gute Torchancen, darnter ein Lattentreffer in der 60. Minute. Nassig II/Sonderriet setzte in der 65. Minute noch einmal ein Ausrufezeichen, als Jann Dworschak an der Latte scheiterte.

Nach dem Platzverweis in der 74. Spielminute für Jacob Scheurich bestimmte Kreuzwertheim das Geschehen. Es folgte zunächst das 1:2 durch Albert Grenz (78.), und vier Minuten das 2:2, das Markus Kafara per Elfmeter erzielte. In der hitzigen Schlussphase setzte sich noch einmal Albert Grenz durch und erzielte den Endstand (85.).

