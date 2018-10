TSV Laudenbach springt auf Rang zwei

Wachbach – Billingsbach 2:2

Tore: 0:1 (4.) Simon Kipphan, 1:1 (50.) Jonas Luger, 1:2 (52.) Benedict Brümmer, 2:2 (65.) Dennis Waterstrat (65.). – Schiedsrichter: Reinhold Beck (Marlach). – Zuschauer: 60.

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag der Gäste aus Billingsbach. Nachdem Kai Fritzsche gleich zu Beginn das Spielfeld verletzt verlassen musste, nutzten die Gäste gekonnt die Überzahl und kamen über die linke Außenbahn an den 16-Meterraum, Kümmerer bediente den mitgelaufenen Kipphan mustergültig, und dieser hatte keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz zur Führung einzuschieben. Die Heimmannschaft versuchte im Anschluss, das Spielgeschehen zu bestimmen, ohne sich zunächst klare Torgelegenheiten zu erspielen. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Kaufmann mit einem Freistoß an der Strafraumkante, der Ball strich jedoch knapp links am Tor vorbei. Der SVW begann den zweiten Durchgang sehr druckvoll, und Jonas Luger verlängerte nach einem langen Ball per Kopf auf Tremmel, dessen Schuss wurde von der Gästeabwehr geblockt, doch Luger gelang im Nachsetzen aus 18 Metern der 1:1 Ausgleich. Nur zwei Minuten später klärte der SVW einen langen Ball nicht konsequent, und der eingewechselte Brümmer nutzte diese Gelegenheit zur erneuten Führung. Wachbach steckte nicht auf und erzielte den verdienten Ausgleich nach einer Flanke von Schlund auf Waterstrat, welcher den Ball per Kopf in das lange Toreck beförderte. Beide Mannschaften spielten nun auf den Siegtreffer, wobei Wachbach in der Schlussviertelstunde nach einem groben Foulspiel auf Abwehrchef Tittl verzichten musste. Die beste Chance bot sich Wachbach in der Schlussminute nach einem Zuspiel von Kaufmann auf Tremmel, dessen Abschluss parierte Keeper Etzel mit einer gekonnten Fußabwehr.

Harthausen – Laudenbach 1:2

Tore: 1:0 (22.) Jan Keitel, 1:1 (33.) Jürgen Mangold, 1:2 (53.) Thomas Link. – Zuschauer: 90.

Der SVH legte los wie die Feuerwehr und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Nach 15 Minuten hatte man schon eine Vielzahl an klaren Torchancen und hätte das Spiel bereits zu diesem frühen Zeitpunkt entscheiden müssen. Es dauerte jedoch bis zur 22. Minute, bis Keitel eine Freistoßflanke zum 1:0 verwertete. Mit ihrem zweiten Angriff glichen die Gäste aus. So ging es mit einem mehr als schmeichelhaften 1:1 in die Kabinen. Nachdem die Heimelf zweimal verletzungsbedingt wechseln musste, nutzte Link eine Unachtsamkeit der Harthäuser Hintermannschaft aus und stellte mit dem 1:2 den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Der SV brauchte eine ganze Weile, um sich von diesem Schock zu erholen. In der Schlussphase warf man noch mal alles nach vorne, war aber nicht in der Lage, die sich bietenden Chancen zu nutzen. So stand man nach 90 Minuten mit leeren Händen da und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich an diesem Tag wohl selbst geschlagen hat.

Weik/Schäft. II – Rengersh. 1:4

Tore: 0:1 (18.) Hirschlein, 0:2 (60.) C. Schenkel, 1:2 (69.) Obada, 1:3 (72.)T. Schenkel, 1:4 (80.) M. Schenkel. – Zuschauer: 60.

Die erste Chance hatte die SGM, nach Pass von Pommert lupfte Sägner den Ball neben das Tor. In der 18. Minute staubte Hirschlein nach einer Flanke zum 0:1 ab. Im Anschluss erspielten sich beide Teams einige Halbchancen, die jedoch nicht zum Erfolg führten. In der 60. Minute fiel dann durch einen sage und schreibe 60-Meter-Befreiungsschlag von C. Schenkel das 2:0 für die Gäste. Kurz darauf verkürzte Obada per Direktschuss zum 1:2. Doch die Hoffnung für die Einheimischen dauerte nur kurz. In der 73. Minute verwandelte T. Schenkel einen 20-Meter-Freistoß zum 1:3, und M. Schenkel köpfte in der 80. Minute zum 1:4-Endstand ein.

Blaufelden – Alth./Neunk. 2:3

Tore: 1:0 (59.) Ralf Möbius, 1:1 (77.) David Fringes, 1:2 (84.) Johannes Schmitt, 1:3 (89.) Marco Jaumann, 2:3 (90.+2) Ralf Möbius.

Der TSV Blaufelden fing gut an und hatte das Spiel gut im Griff, schlug in der ersten Halbzeit allerdings keinen Profit aus seiner Überlegenheit. In Halbzeit zwei ging man durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Die Gäste fingen in der Folge an, am Spielgeschehen teilzunehmen und drehten innerhalb von sechs Minuten das Spiel. Mit dem 3:1 wurde das Spiel dann vorentschieden. Der 2:3-Anschlusstreffer blieb am Ende nur Ergebniskorrektur.

Cregl. II/Bieb. – Mulfingen II 3:0

Tore: 1:0 (37.) Moritz Weid, 2:0 (49.) Jonas Weid, 3:0 (88.) Hannes Gackstatter. – Zuschauer: 80.

Die SGM Creglingen II/Bieberehren kam gegen Mulfingen II zu einem verdienten Heimsieg. Weid brachte die Heimelf mit 1:0 in Führung. Nach der Pause sicherten Weid und Gackstatter den verdienten 3:0 Heimsieg für die SGM.

Schrozberg – Hohebach 1:2

Tore: 0:1 (16.) Holger Ehrmann, 1:1 (23.) Torsten Weller, 1:2 (61.) Jochen Schenkel.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018