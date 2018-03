TSV Laudenbach steht in Billingsbach vor hoher Hürde

Anzeige

Nur drei der angesetzten sieben Begegnungen des 17. Spieltages konnten am vergangenen Wochenende ausgetragen werden. Spitzenreiter SV Edelfingen dokumentierte mit dem 5:1 beim SV Mulfingen II einmal mehr seine Ausnahmestellung. Im Kampf um Platz zwei hat der FC Billingsbach durch ein Last-Minute- Tor in Schrozberg drei ganz wichtige Zähler verbucht, während der SV Harthausen durch das enttäuschende 1:1 bei der SGM Westernhausen/ Krautheim II an Boden verlor. Nun ist für das Team von Harald Ott auf dem Waldsportplatz im Derby gegen Schlusslicht Markelsheim/Elpersheim II ein Dreier obligatorisch. Auch der TSV Hohebach erwartet mit dem SV Mulfingen II einen Nachbarn und sollte sich nach dem 5:0-Hinspielerfolg auch vor eigenem Publikum behaupten können. Schwerer sind sicherlich die Hausaufgaben des FC Billingsbach gegen den TSV Laudenbach sowie die des SV Wachbach II gegen den TSV Schrozberg. Der SV Rengershausen ist vor eigenem Publikum gegen die SGM Westernhausen/Krautheim II Favorit, und auch der Tabellenneunte SGM Creglingen II/ Bieberehren hofft gegen seinen Nachbarn SGM Taubertal/Röttingen II den Heimvorteil nutzen zu können. In der „Höhle des Löwen“ in Edelfingen gibt es für den TSV Blaufelden vermutlich nichts zu erben. Spielfrei ist die SGM Weikersheim/Schäftersheim II.

SV Edelfingen – TSV Blaufelden (Vorrunde 4:0): Im Vorjahr büßte der SV Edelfingen vor eigenem Publikum mit einem 2:2 gegen den Außenseiter aus Blaufelden zwei Zähler ein, die ihm am Ende im Kampf um Platz zwei fehlten. In dieser Runde haben sich die Grün-Weißen stabilisiert, und nur beim torlosen Remis in Billingsbach gelang dem designierten Meister nicht die optimale Punktausbeute. Für den TSV Blaufelden geht es im zehnten Punktspiel gegen den SV Edelfingen darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Exakt 4,5 Tore pro Spiel erzielte das Team um Ausnahmestürmer Sandro Wolfart bisher im Schnitt.

FC Billingsbach – TSV Laudenbach (Vorrunde 3:0): Im Hinspiel lief beim TSV Laudenbach nichts zusammen, und der FC Billingsbach sicherte sich wider Erwarten die drei Zähler am Vorbach fast im Spaziergang. So leicht wird das Rückspiel für den Tabellenzweiten wohl nicht, denn die Laudenbacher haben sich zum Ende der Vorrunde gewaltig gesteigert und wollen an diese Leistungen nach der langen Pause unbedingt anknüpfen. Im Gegensatz zu seinem Gastgeber hat das Team aus dem Weikersheimer Teilort fast nichts zu verlieren, schließlich hat der TSV bei ausgeglichener Gesamtbilanz nur noch sehr geringe Chancen auf Platz zwei. A3-Absteiger FC Billingsbach holte sich mit dem glücklichen 1:0-Derbysieg in Schrozberg drei wichtige Zähler im Kampf um die Relegationsteilnahme und möchte am Sonntag den zweiten Rang unbedingt weiter festigen.