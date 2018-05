TSV Oberwittstadt II feiert Meisterschaft

Anzeige

Oberwittstadt II – Leibenstadt 11:1

Im Fernduell um den Aufstieg kamen die Mannen von Trainer Volk zu einem 11:1-Kantersieg. Bereits in der ersten Minute eröffnete J. Kern den Torreigen,dem T. Zorn und K. Pabst (3./15.)weitere Treffer zum 3:0 folgen ließen. Zweimal C. Thomas und wiederum T. Zorn bauten die Führung bis zur 60. Minute auf 6:0 aus. Die Gäste verkürzten in der 61. Minute auf 1:6. Die weiteren Tore erzielten der überragende M. Unagst (2), C. Thomas, T. Kolbeck und mit dem Schlusspfiff R. Volk, was auch die Meisterschaft bedeutete.

Walldürn II – Adelsheim/O.II 5:2