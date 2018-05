TSV Rosenberg stellt Weichen

Anzeige

In der aktuellen Verbandsrunde der Fußball-Kreisliga Buchen, die langsam zu Ende geht, wurde der TSV Rosenberg sehr stark vom Verletzungspech heimgesucht, was neben dem Trainer Sebastian Karle auch Abteilungsleiter Reinhold Klingmann zur Verzweiflung brachte: „Wir hatten teilweise nur elf Spieler an Bord um ein Ligaspiel bestreiten zu können.“

Auch in den jüngsten Spielen verletzten sich erneut zwei Leistungsträger. Abwehrspieler Dennis Wild, der in der vergangenen Woche seinen 30. Geburtstag feierte, zog sich einen Innenbandanriss zu und fällt ebenso wochenlang aus wie Mittelfeldspieler Mario Albrecht, der sich im vorletzten Heimspiel, ohne Fremdeinwirkung eines Gegners, einen Kreuzbandriss zuzog.

Beide Leistungsträger, die nur schwer zu kompensieren sind, wären bei einem möglichen Relegationsspiel nicht einsetzbar und können wahrscheinlich erst in der neuen Verbandsrunde, wenn überhaupt, wieder in den Spielbetrieb eingreifen.