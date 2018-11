TTSC Buchen festigt den zweiten Tabellenplatz

SpG Sindolsh./R.II – Laudenberg

Das Spiel musste leider ausfallen, da kein Schiedsrichter vor Ort angetreten war.

Oberwitt. II /B. – Rippb./W./Gl. 2:3

Im Kerwespiel in Oberwittstadt musste die Heim-SG eine ziemlich unglückliche Niederlage einstecken. In der 17. Minute ging die Heimmannschaft durch Mayer mit 1:0 in Front. Durch einen Freistoß glichen die Gäste in der 40. Minute zum 1:1 aus. Im zweiten Spielabschnitt gingen die Gäste in der 66. Minute durch Müller mit 2:1 in Front die nur drei Minuten später durch L. Weber zum 2:2 egalisiert wurde. Nach einem schönen Spielzug erzielten die Gäste in der 74. Minute den 3:2-Führungstreffer. Bis zum Schlusspfiff fand die Heimmannschaft keine Wege und Mittel mehr das Tor der Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen, so das es beim etwas schmeichelhaften 3:2-Gästesieg blieb.

VfB Altheim – TTSC Buchen 1:2

Die ersten 20 Minuten des Spiels waren kampfbetont aber fair. Ein Tor durch Feix in der zehnten Minute brachte den VfB in Führung. Danach brachte ein nicht nachvollziehbarer Platzverweis das Spiel aus dem Gleichgewicht. Ein haltbarer Ball nach einem Freistoß brachte den Ausgleich in der 38. Minute. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel hektischer und entglitt dem überforderten Schiedsrichter. Die Gäste zogen aus der Überzahl keine Vorteile. Die 2:1-Führung in der 65. Minute für den TTSC war mehr dem Zufall als der Spielkunst geschuldet. Altheim wurde trotz weiterem Platzverweis stärker, nutzte in der 90. Spielminute einen Strafstoß nicht zum Ausgleich.

Adelsheim/O. – Großeicholzh. 1:1

Die ersten drei Minuten des umkämpften Spiels hatten es in sich. In der ersten Minute verzog F. Eckert nur knapp und keine Minute später wurde M. Schmidt im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter aber vergab T. Ebel. Eine Minute später dann der Führungstreffer der Gäste, nachdem ein Freistoß an Freund und Feind vorbei ins Tor gegangen war. Beide Mannschaften schenkten sich in der Folge nichts, die Partie wurde kampfbetonter, und es hagelte viele Gelbe Karten auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel erzielte T. Ebel kurz nach Wiederanpfiff ein fulminantes Freistoßtor zum 1:1-Ausgleich. Es war bis zum Ende ein kampfbetontes Spiel beider Mannschaften.

Berolzheim/H. – Krauth./W 3:2

In den ersten 20 Minuten gab es kaum Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste mehr Spielanteile hatten. Durch eine schöne Hereingabe in der 22. Minute von A. Herrmann erzielte T. Häffner das 1:0 für die SG Berolzheim/Hirschlanden. Nun wurde das Spiel spannender. Die Gäste drängten auf den Ausgleichstreffer, welcher ihnen auch in der 32. Minute gelang. In der 42. Minute erzielte erneut T. Häffner das 2:1. Die SG Berolzheim/Hirschlanden hatte in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile und war überlegener. Die Gäste trafen in der 69. Minute zum Ausgleich. In der 84. Minute entschied J. Lauer mit seinem Treffer zum 3:2 für die Heimmannschaft das Spiel.

Hardheim/B. – Schlierstadt 0:3

Die Gäste gingen in der 38. Minute durch D. Heimberger in Führung. Das 2:0 fiel in der 67. Minute wiederum durch D. Heimberger. N. Engel erzielte in der 75. Minute den 3:0-Endstand.

