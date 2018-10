TTSC Buchen gewinn das Verfolgerduell klar

Rippberg/W./G. – Laudenberg 1:0

Von Anfang an war die Heimelf die aktivere Mannschaft und spielte sich einige gute Chancen heraus. Nachdem Kern den Ball nach einen schönen Spielzug über rechts an die Lattegeschossen hatte, schob er zwei Minuten später den Ball rechts ein, nachdem Müller den Ball elegant weitergeleitet hatte (20.). Die SpG spielte weiter nach vorn und Bodirsky schoss den Ball nach einem Freistoß an den linken Innenpfosten (27.). Müller vergab frei vor dem Tor das 2:0 (38.). Danach wachte Laudenberg auf, und die Heimelf hatte bis zur Pause ein paar knifflige Situationen zu überstehen. In der zweiten Hälfte war wiederum die SpG die aktivere Mannschaft, setzte aber die Überlegenheit nicht in Tore um. Am Ende ein verdienter Sieg.

Ballenberg/O. II – Berolzh./H. 3:0

Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. In einer schwachen ersten Hälfte blieb es beim torlosen Unentschieden. In der zweiten Hälfte machten es die Gastgeber besser und erzielten in der 50. Minute die hochverdiente Führung. Nach herrlichem Zuspiel erhöhten sie kurze Zeit später auf 2:0. In der 74. Minute erhöhte Ballenberg/O II auf 3:0. Danach gab es noch Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu gestalten. Doch es blieb beim verdienten 3:0.

Schlierstadt – Hettigenbeuern 5:1

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der zehnten Minute durch Streidenberger in Führung. Danach hatte jedoch der HSV in der 18. und 24. Minute die Chance zum Ausgleich, aber Ries scheiterte jeweils frei an SVS-Keeper Breitinger. Nach einer halben Stunde nutzte Friedenberger einen Strafstoß zum 2:0. Engel in der 37. und Pfaff in der 42. Minute sorgten für die 4:0-Pausenführung. In der deutlich schwächeren zweiten Hälfte , erzielte zunächst Ries mit einem Abstauber in der 65. Minute den Ehrentreffer für die Gäste und kurz vor Spiel-ende war es M. Schmidt für den SVS, der den alten Abstand wieder herstellte.

VfB Altheim – Adelsheim /O. 4:2

Bei sonnigem Herbstwetter kam nur selten ein strukturiertes Spiel zu Stande. Beide Teams agierten hektisch und zuweilen ungestüm, so dass der Schiedsrichter immer mal wieder unterbrechen musste, weil ein Spieler sich mehr dem Gegner als dem Spielgerät widmete. Beide Mannschaften produzierten Fehler, so dass die meisten Tore auf solche zurückzuführen waren. Schon in der elften Minute setzte S. Feix nach, als der Torhüter den Ball schon sicher glaubte und schob zum 1:0 ein. P. Berlinger erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Altheim hatte Glück, als die Gäste gleich nach Wiederanpfiff nur den Pfosten trafen. Den dritten Treffer für die Gastgeber erzielte S. Feix mit einem schönen Kopfballtreffer in den Winkel, nach einer passgenauen Flanke von S. Czerny. Die Gäste steckten nicht auf und erzielten durch einen Freistoß von A. Menke das 3:1. Ein Konter schloss C. Rogge zum 4:1 ab. Den letzten Treffer erzielten die Gäste durch ein energisches Nachsetzen von E. Ivanov, der nach einem Eckball am schnellsten schaltete.

TTSC Buchen – Krautheim /W. 3:0

Es begann mit einem Abtasten beider Mannschaften. Die Gäste kamen durch lange Bälle gut ins Spiel, doch die Abwehr stand wie eine Mauer und ließ nichts zu. Die Heimmanschaft nahm dann das Ruder in die Hand und hatte durch Aydin in der 36. Minute die Chance, in Führung zu gehen, doch der Gästekeeper hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 42. Minute dann die verdiente Führung durch Özen für die Gastgeber. In der Nachspielzeit erhöhte die Heimelf auf 2:0 durch ein Eigentor nach einer scharfen Flanke von Türkyilmaz. Die zweite Hälfte begann etwas ruhiger, zumal der Gegner etwas stärker agierte. In den Schlussminuten nutzte der Gastgeber die Chance und erhöhte auf 3:0.

Hardh./B. II – Sindolsh./R.II 0:3

In einem fairen Spiel hatten beide Mannschafte etwa gleich viel Spielanteile, allerdings kombinierten die Gäste deutlich sicherer und gingen in der 18. Minute durch E. Möller in Führung. Die Gäste hatten weiterhin die klareren Chancen und so erzielte D. Libel in der 35. Minute das 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff die kalte Dusche für die Gastgeber, als im Fünfmeterraum nach einem Getümmel P. Schmitt erfolgreich nachsetzte und zum 3:0 einköpfte.

