TTSC Buchen hält nun alle Trümpfe in der Hand

Hettigenb. – Adelsheim/O. 1:3

Der ersatzgeschwächte HSV verteidigte konsequent, und die Gäste übernahmen die Spielkontrolle. Nach 25 Minuten gingen die Gäste durch ein Eigentor nach Querschläger in Führung. Mit dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 2:0 per Foulelfmeter. In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin bis L. Ries auf das Tor zulief, den Schlussmann umkurvte und dann einschussbereit gelegt wurde. L. Ries verwandelte den Strafstoß sicher 1:2. Als der HSV noch einmal alles versuchte, kamen die Gäste zum 3:1

FV Laudenberg – VFB Altheim 0:3

Die Platzherren spielten von Beginn an mit vollem Einsatz. Prompt setzte D. Gramlich nach einem Ballgewinn in der VfB-Hälfte einen Fernschuss ans Lattenkreuz. Der Gast zeigte sich jedoch wenig beeindruckt, allen voran der überragende J. Volk, der einen von der FVL-Abwehr geklärten Eckball aus knapp 20 Meter unhaltbar per Volleyschuss zum 1:0 in die Maschen donnerte. Die Gastgeber erspielten sich in der Folge über D. Müller weitere Chancen, blieben jedoch glücklos im Abschluss. Kurz vor der Pause erzielte J. Alilja das 2:0 für die Gäste. In der 78. Minute umkurvte S. Ehmann die FVL-Defensive und erzielte mit der dritten ernsthaften Chance das 3:0.

Großeicholzh. – Hardh./B. II 2:0

Das Spiel begann mit Verspätung, da der angesetzte Schiedsrichter zunächst nicht anwesend war, so dass Alfred Schöllig, der auch schon das Vorspiel pfiff, erneut antrat und auch wieder eine gute Leistung zeigte. Die Gäste aus Hardheim standen das ganze Spiel über sehr tief und die Heimelf kam zu wenig zwingenden Chancen. So resultierte der 1:0-Führungstreffer aus einem Freistoß, den M. Grimm nach zehn Minuten sicher einnetzte. Großeicholzheim war durch zu ungenaues Spiel über weite Strecken nicht in der Lage den Abwehrriegel zu knacken. Hardheim/B. war bei den Gegenstößen immer gefährlich. Überglücklich waren die Fans des SVG als kurz vor Schluss erneut M. Grimm zum 2:0.

Sindolsh./R. II – Berolzh./ H. 2:4 Die erste große Chance hatten die Gastgeber durch eine leichtsinnig vergebene Chance von T. Baumann in der 21 Minute. Durch einen einfach verlorenen Ball am Strafraum war Müller alleine vor dem Tor und netzte für die Gäste zum 1:0 ein. Nach starker Vorlage von M. Graser schloss Singendonk zum 1:1 ab (32.). Direkt nach der Pause fiel für die Gäste das 2:1 durch ein Eigentor, und in der 55. Minute erzielten sie das 3:1. Der Anschlusstreffer fiel durch Gabel in der 60. Minute. In der 76. Minute fiel der Treffer zum 4:2.

TTSC Buchen – Schlierstadt 5:4

Vor großer Kulisse fing das Spiel mit einer schnellen Führung für die Heimmannschaft durch Omrcanin in der ersten Minute an. In der zwölften Minute erhöhte Cosgun auf 2:0. Der Gast versuchte es mit langen hohen Bällen, doch die Defensive hielt dagegen. Spielerisch ging es nur in Richtung Tor der Gäste, und Hammoud erzielte in der 22. Minute das 3:0. Gleich im Anschluss bekamen die Gäste einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen, den die Gäste zum 1:3 verwandelten. Die Zuschauer sahen ein hochklassiges Spitzenspiel. Hammoud erhöhte in der 38. Minute auf 4:1. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzte der SV auf 2:4. Der TTSC ließ sich durch die Gegentore nicht verrückt machen und Omrcanin erhöhte in der 51. Minute auf 5:2. Danach warf der SV Schlierstadt alles nach vorne und erzielte in der 84. Minute durch einen Elfmeter, und in der 90. Minute durch Eckball die Treffer zum 4:5. Der Sieg war für den TTSC verdient.

Krauth./W. – Oberwitts. II/B. 4:0

In einer mäßigen ersten Hälfte taten sich die Hausherren gegen Ersatzgeschwächte Gäste sehr schwer. Trotz deutlich mehr Spielanteilen kam die SpG zu keinen klaren Torchancen. Somit ging es mit 0:0 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel, als sich jedoch Spielertrainer S. Ostertag in der 55. Minute einwechselte, wurde die Heimelf immer stärker und vor allem gefährlicher. Nach einer Ecke von Ostertag stieg S. Schmetzer am höchsten und köpfte unhaltbar zum 1:0 ein. Nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, erhöhte E. Bieber auf 2:0. In der 76. Minute war es erneut E. Bieber, der nach einer perfekten Hereingabe von M. Burkert zum 3:0 einnetzte. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte der Kapitän S. Geldenboth, der nach einer Ecke am langen Pfosten lauerte. Somit verabschiedet sich die SpG erfolgreich beim letzten Heimspiel in Krautheim.

