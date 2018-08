TTSC Buchen siegt deutlich mit 5:1 im Aufsteigerduell

TTSC Buchen – Rippberg/W./G. 5:1

Der TTSC begann mit einem starken Pressing. Die Heimmannschaft erspielte sich viele Abschlüsse und einen Lattentreffer. Der Gegner kam nur durch Fehler der Heimmschaft ins Spiel. Dann die „Erlösung“ in der 38. Minute: Ein abgefälschter Schuss von Cosgun ging zum 1:0. für den TTSC ins Tor. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte das 2:0 durch Al Saeedi. Das 3:0 dann in der 50. Minute durch Özen. In der 54. Minute verkürzten die Gäste auf 1:3. Der TTSC erhöhte in der 60. Minute auf 4:1 wieder durch Al Saeedi. In der 67. Minute erzielte Yolcu auf 5:1. In der 80. Minute gab es eine längere Unterbrechung da sich ein Spieler der Heimmanschaft verletzt hatte. Das Spiel endete mit 5:1.

Großeicholzh. – Schlierstadt 3:5

Der Meisterschaftsfavorit zeigte von Anfang an eine gute kompakte Offensivleistung. Friedenberger nach Eckball, und zweimal Heimberger, letzteres durch einen Freistoß sorgten für die Tore zum 3:0 für die Gäste. Als gleich nach dem Wechsel Streidenberger und Heid zum 5:0 einlochten dachten alle dass die Entscheidung gefallen war. Doch als urplötzlich die nie aufsteckende Heimelf zum 1:5 durch Kopfball Miltz, 2:5 durch Kegelmann und zum 3:5 durch S. Sommer aufschloss, hätte das Spiel keine zehn Minuten mehr gehen dürfen und der letztendlich verdiente Sieg der fairen Gäste wäre nochmal in Gefahr geraten.

SV Hettigenbeuern – Altheim 2:1

Nach einer herausrargenden kämpferischen Leistung des HSV blieben die Punkte im Morretal. Zunächst waren die Gäste etwas stärker, ohne allerdings zu zwingenden Torchancen zu kommen. In der 23. Minute waren es allerdings die Einheimischen, die durch einen genialen Freistoß von Spielertrainer U. Hemberger in Führung gingen. Die Freude der Einheimischen währte aber nur zehn Minuten. Dann glich der VFB durch einen Treffer von P. Berlinger per Kopf zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst wieder die Gäste tonangebend. Aber auch die Gastgeber hatten ihre Möglichkeiten. Die größte versiebte L. Ries freistehend vor dem Torhüter. Aber auch die Gäste hatten Möglichkeiten das Spiel für sich zu entscheiden. Für die Gastgeber scheiterte noch U. Hemberger mit einem Schuss an Torhüter Fitterling. Der SV kämpfte aufopferungsvoll und wurde belohnt. Als alle mit einem unentschieden rechneten, erzielte L. Ries mit einem überlegten Lupfer den glücklichen aber nicht unverdienten viel umjubelten Siegtreffer.

Laudenberg– Oberwittst. II/B. 0:3

Beide Mannschaften begannen mit einer offensiven Grundausrichtung, griffen den Gegner früh an und versuchten möglichst frühe Ballgewinne zu erzielen. Es entwickelte sich ein rasantes Spiel mit guten Torgelegenheiten. FVL Keeper S. Hüsken musste gegen die von M. Rüttenauer und N. Walz angetriebene Angriffsreihe zweimal entschlossen eingreifen, um einen Rückstand der Gastgeber zu verhindern. Auf der anderen Seite hatte M. Schweizer im Tor Glück, als ein Gramlich Kopfball an die Latte krachte.

Wenig später parierte er einen sehenswerten Seitfallzieher von D. Müller glänzend. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck und die FVL Defensive hielt nicht länger Stand. L. Weber schoss innerhalb weniger Minuten eine 2:0-Führung heraus, eher er wenig später nach toller Kombination im Umschaltspiel aus halbrechter Position zum 3:0-Entstand einnetzte. Die FVL Mannen gaben nicht auf und suchten weiter den Weg nach vorne, der Anschlusstreffer blieb ihnen jedoch verwehrt.

Sindolsh. I/R. II – Adelsh./ O. 1:0

In der ersten Hälfte war das Spiel ausgeglichen und klare Torchancen waren Mangelware. Kurz vor der Pause setzten sich die Gastgeber durch und wurden nur durch ein Foul gestoppt. Nach dem Seitenwechsel war Sindolsheim deutlich überlegen und Geider erzielte in der 50. Minute die 1:0-Führung auf Vorlage von Liebl. Auch im weiteren Spielverlauf waren die Gastgeber überlegen. In der Schlussphase stemmten sich die Gäste nicht mehr gegen die Niederlage. So blieb es beim verdienten Sieg für Sindolsheim/Rosenberg II

Krautheim/W. – Hardh./B. II 5:0

Das Spiel begann prächtig für die Gastgeber, denn bereits nach drei Minuten erzielte Ziegler das 1:0. Auch danach blieb die Heimmannschaft am Drücker und erzielte erneut durch Ziegler das 2:0. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Hettinger kurz vor der Pause den Elfmeter zum 3:0. Auch im zweiten Abschnitt dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und markierten in der 56. Minute durch Bieber das 4:0. Nur wenige Minuten später traf Rehor zum 5:0.

