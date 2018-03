TTSC Buchen will Eubigheim vollends abschütteln

Anzeige

Der Ball rollt wieder – nachdem die Nachholspiele am vergangenen Wochenende allesamt ausgefallen sind, wollen die Mannschaften der Buchener B-Klassen nun aber an den Start gehen. Gleich an diesem Wochenende kommt es zu einigen richtungsweisenden Begegnungen.

Kreisklasse B1 Buchen

Sowohl der TTSC Buchen, als auch der FC Eubigheim haben den Aufstieg fest im Blick. Wenn man am Sonntag im direkten Duell aufeinander trifft, darf man sicherlich auf eine spannende Begegnung hoffen – immerhin hat der TTSC zum einen die Chance, sich weiter vom Verfolger abzusetzen, während die Eubigheimer zum Primus aufschließen wollen. Die SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen und der TSV Höpfingen III wollen mit einem Sieg gegen schlagbare Gegner zum Aufstiegsrelegationsplatz aufschließen und so den Kampf um die begehrten Plätze weiter offen gestalten.