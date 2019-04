TTSC nach 5:0 in Krautheim neuer Tabellenführer

Berolzh./H. – Oberwittst. /B. 2:1

In der ersten Hälfte drückten die Gäste die SG in die eigene Hälfte. Nur der überragende Sebert im Tor verhinderte mehrmals die eigentlich verdiente Gästeführung. Durch ein Traumtor von Nemeth, der mit einem Schuss kurz nach der Mittellinie den Gästetorwart überlupfte, ging die SG überraschend in Führung.

Die zweite Hälfte begann wieder

...