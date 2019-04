TTSC nun mit besten Karten

Da es am heutigen Abend in der Kreisliga schon weitergeht (siehe Vorschau links), wird dieses Mal nur in den Kreisklassen „nachgehakt“.

Kreisklasse A

Seit dem fünften Spieltag hatte Schlierstadt die Tabellenführung inne – nach dem 2:2 in Hettigenbeuern gab der SV den Spitzenplatz jetzt an den TTSC Buchen ab. Damit ließen die Schlierstädter zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit gegen einen vermeintlich leichten Gegner Punkte liegen. Schon vor drei Wochen mussten sie sich dem Abstiegskandidaten SpG Adelsheim-Oberkessach auf eigenem Platz gar geschlagen geben. Bis dahin wies man eine „Weiße Weste“ auf, holte also alle möglichen Punkte. Eine ähnliche Serie haben mittlerweile die Buchener gestartet: Seit September gewann der TTSC alle Ligaspiele und übte somit stetig Druck auf Schlierstadt aus. Zuletzt siegte Buchen souverän 5:0 beim Tabellenvierten SpG Krautheim-Westernhausen. Die Konstanz der vergangenen Monate scheint sich nun auszuzahlen.

Hoffnung für den SV bietet hingegen das direkte Duell, welches in drei Wochen in Buchen steigt. Dann hätte man, sollte man sich bis dahin schadlos halten, trotz des negativen Trends noch aus eigener Kraft die Möglichkeit, doch die Meisterschaft zu holen.

Kreisklasse B1

Keine Veränderung gab es im Aufstiegsrennen der Kreisklasse B1. Tabellenführer Bödigheim mühte sich zu einem 1:0 gegen die SpG Hainstadt II-Hettigenbeuern II. Die SpG Buch/Bre/Erfeld/Ger II-Altheim II trat beim Tabellenzweiten TSV Buchen II nicht an, während die Verfolger aus Eubigheim und Walldürn II jeweils 4:0 siegten. Dennoch gehen die Chancen, dass eine der beiden Mannschaften noch zumindest den Relegationsplatz erreicht, langsam aber sicher gegen null.

Kreisklasse B2

Mit einem 7:0-Erfolg bei der SpG Adelsheim II-Oberkessach II machte der FC Zimmern auch rechnerisch Tabellenplatz zwei und damit die Relegation klar. Aufgrund des FC-Siegs muss sich der VfL Sennfeld/Roigheim II noch mit der Meisterfeier gedulden. Mit einem Heimsieg in der nächsten Woche könnte der VfL die letzten Zweifel beseitigen.

