Türkgücü auf der Jagd nach der „perfekten“ Saison

Anzeige

Türkgücü Wertheim führt die Tabelle mit einem Vorsprung von 20 Zählern an und wird sich am heutigen Mittwoch keine Blöße gegen den Tabellenletzten SG Welzbachtal II geben. Sollten die Wertheimer im 19. Spiel den 19. Sieg einfahren, dann wären sie der „perfekten Saison“ (also ohne einen einzigen Punktverlust) einen weiteren Schritt näher gekommen. – Hinspiel: 0:3.

Der FV Oberlauda liegt weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Ein Sieg im Nachholspiel käme deshalb nun sehr überraschend, auch wegen der letzten „Klatsche“ gegen Wittighausen/Zimmern II. Währenddessen steht die SG Boxtal II/Mondfeld auf einem ordentlichen achten Tabellenplatz und kann deshalb beruhigt in Oberlauda aufspielen. Auch das Ergebnis des Hinspiels (4:0) lässt die Gäste optimistisch in diese Nachhol-Partie gehen.

Die SG Bobstadt/Assamstadt III empfängt heute die SG Dittwar/Heckfeld. Im Hinspiel gelang den Gästen noch ein routinierter 2:0-Sieg. In den jüngsten Spielen hat die Mannschaft aber nicht recht überzeugen können. Die Heimelf gewann zuletzt und könnte sich mit einem weiteren Sieg etwas Luft verschaffen.