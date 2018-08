Türkgücü Wertheim ist bereits am ersten Spieltag voll gefordert

Kann die neu gegründete Mannschaft des 1. FC Umpfertal II, bestehend aus Spielern der Vereine TSV Schweigern und VfB Boxberg, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen? Obwohl die Vereinsführung mit einem gesicherten Mittelfeldplatz zufrieden wäre, dürfte sich das Team um Sascha Limbrunner, Sebastian Müller und Ertugrul Özer, dank ihres breiten Kaders sicherlich mehr in Richtung Tabellenspitze orientieren. Ob dies realistisch ist, könnte sich bereits im ersten Spiel gegen den in der vergangenen Saison gut aufspielende SG Wittighausen/Zimmern zeigen.

Erheblich bescheidener werden von den Verantwortlichen des FC Grünsfeld II die Ziele für die kommende Saison formuliert. So steht als erster Wunsch der direkte Klassenerhalt auf ihrer Agenda. Mitverantwortlich hierfür dürfte der bis zum letzten Spieltag andauernde Abstiegskampf der letzten Saison gewesen sein. Ähnlich lief es beim Gast, dem TSV Assamstadt II, der in der Vorsaison auch erst zum Saisonende richtig gut in Fahrt kam und so den Klassenerhalt gerade noch schaffte. Der von der Vereinsführung und dem Trainerteam anvisierte Mittelfeldplatz dürfte nicht unrealistisch sein.

Der absolute Höhepunkt des ersten Spieltages in der Kreisklasse A ist zweifelsohne die Partie des letztjährigen Dritten SV Pülfringen gegen den hoch gehandelten B-Klasse-Meister Türkgücü Wertheim. In dieser Partie treffen die beiden am meisten genannten Titelfavoriten aufeinander. Interessant wird sein, ob die Wertheimer ihre Dominanz, die sie in der B-Klasse zeigten, auch in der höherklassigen Liga beibehalten können. Ein Selbstläufer wird dies sicher nicht, zumal die Gastgeber nach der unglücklichen Relegationsniederlage gegen Külsheim „Aufstiegsblut“ geleckt haben. Hinzu kommt, dass der neue Spielertrainer Christian Semmler weitere Qualität in die Mannschaft bringen wird.

Ebenfalls zu den Aufstiegsaspiranten gehört der Kreisliga-Absteiger SV Distelhausen, dessen Verantwortliche ihrer Mannschaft Platz eins bis fünf durchaus zutrauen. Um hier gleich ein entsprechendes Zeichen zu setzen müsste im Derby die SG TBB II/Hochhausen geschlagen werden. Dies erscheint durchaus möglich, zumal die Gäste aus der Kreisstadt bereits letzte Saison gegen den Abstieg kämpfen mussten und auch heuer der Klassenerhalt im Vordergrund stehen dürfte.

Dass die SG Rauenberg/Boxtal als Saisonziel einen besseren Platz als den letztjährigen fünften ausgegeben hat, lässt darauf schließen, dass auch sie motiviert ist, oben mitzuspielen. Unrealistisch ist dies sicher nicht. Für den kommenden Gegner, die neu gegründete Kickers DHK Wertheim II, hat dagegen der Klassenerhalt oberste Priorität. Trotzdem sollte man sie nicht unterschätzen. Gerade der große Spielerfundus aus zwei bisherigen Vereinen kann für die eine oder andere Überraschung sorgen. Vielleicht gibt der Heimvorteil den Ausschlag.

Für den FC Eichel müsste, wenn alles normal verläuft, ein gesicherter Mittelfeldplatz möglich sein. Hoffnung hierauf geben die qualitativ guten Spielerzugänge aus dem Juniorenbereich sowie von benachbarten Vereinen. Spannend wird in diesem Spiel auch sein, wie sich der „ Vereinsneuling“ SG Windischbuch/Schwabhausen II schlägt. Dass auch hier spielerisches Potenzial vorhanden ist, dürfte unbestritten sein. ,Vielleicht kann sich durch die Vereinsfusion eine Weiterentwicklung vollziehen und die Mannschaft um Trainer Arno Trautmann positiv überraschen.

Mit der SG Welzbachtal präsentiert sich ein weiterer Konkurent im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga TBB. Dass am ersten Spieltag gleich Aufsteiger SG Dittwar/Heckfeld zu Gast ist, verleiht der Partie eine besondere Note. Der Heimmannschaft wird es darum gehen, dem Klassenneuling seine Grenzen aufzuzeigen und sich selbst in den Fokus zu rücken. Die Chancen hierfür stehen nicht schlecht,denn der B-Klassen-Meister wird sich wohl erst noch an die raue A-Klassen-Luft gewöhnen müssen.

