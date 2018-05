Türkgücü Wertheim möchte seine weiße Weste retten

Anzeige

In der Partie zwischen dem FV Oberlauda und der TSG Impfingen haben die Gäste noch eine Rechnung offen. Mit dem Ausgang des Hinspiels (0:1) konnten sie gegen den vermeintlichen Absteiger nicht zufrieden sein. Nun wollen sie diese Niederlage auszumerzen, um so wichtige Punkte im Aufstiegskampf zu ergattern. Nachdem Karaveli (Türkgücü Wertheim) am vergangenen Wochenende mit Impfingens Topscorer Max Weiske in der Torjägerliste gleich gezogen hat (beide 25 Saisontreffer), dürfte Letztgenannter zudem ein ganz persönliches Interesse an zahlreichen Toren haben.

Die SG Welzbachtal II verlor im vergangenen Spiel erneut unglücklich. Der Verein steht jedoch hinter seiner Mannschaft. Björn Schmidt (Vorsitzender TSV Wenkheim): „Die Mannschaft zeigte eine gute Leistung, letztendlich war es wieder viel Pech. In der nächsten Saison wollen wir die B-Klasse wieder angreifen.“ Am kommenden Sonntag heißt der Gegner SG TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II. Der Tabellendritte gewann das Hinspiel deutlich mit 4:0 deutlich und darf auch diesmal mit den drei Punkten.

Torjäger der Kreisklasse B TBB 25 Tore: Samet Karaveli (Türkgücü Wertheim, Max Weiske (TSG Impfingen). 18 Tore: Andre Göbel (SG Uissigheim II/Gamburg). 15 Tore: Marcel Schönig (SG Boxtal II/Mondfeld). 14 Tore: Furkan Uzun (Türkgücü Wertheim). 13 Tore: Gökce Genc (Türkgücü Wertheim). 12 Tore: Achim Schyle (SG Unterschüpf/Kupprichhausen II). 11 Tore: Ralf Dörr (FV Brehmbachtal II), Lukas Gehrig (SV Uiffingen), Yildirim Mücahit (SV Anadolu Lauda), Julian Turrek (SSV Urphar/Lindelbach). 10 Tore: Benjamin Eckert (FV Brehmbachtal II), Lukas Ernst (SV Uiffingen).

Der SV Anadolu Lauda spielt auswärts gegen die SG Uissigheim II/Gamburg. Das Team mit den meisten Roten Karten in dieser Saison kann auf keinen Fairness-Preis mehr hoffen, ein bis zwei Siege sind jedoch noch durchaus im Bereich des Möglichen. – Hinspiel: 1:2.