Türkischen Sporttag mit Sieg versüßt

Kreisklasse C1 TBB

Ana. Lauda II – Wind./Schw. 2:1

Tore: 1:0 (61.) Alhamo, 1:1 (75.) Rauscher, 2:1 (85.) 2:1 Güney.

Der 19. Mai ist großer Jugend- und Sporttag in der Türkei, und die 100-Jahr-Feier zu diesem jährlichen Ereignis dieses Mal hat auch die türkischen Spieler in Lauda beflügelt: Anadolu war in der ersten Halbzeit überlegen und torraumgefährlich. In der 61. Minute traf dann auch Alhamo zum 1:0 für den Gastgeber. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Windischbuch besser ins Spiel und Rauscher glich in der 71. Minute auf 1:1 aus. Fünf Minuten vor Schluss allerdings gelang Güney der verdiente Siegtreffer für Anadolu.

SPG Gerch. II – Gerlachs./O./L. II

Der Gast ist zu dieser Begegnung nicht angetreten.

Distelhausen II – Beckst.-Kö. II 1:8

Tore: 0:1 (2.) Michelbach, 1:1 (17.) Tzalampyras, 1:2 (25.), 1:3 (31.) jeweils L. Sack, 1:4 (42.) Lutz, 1:5 (53.) Winzenhöler, 1:6 (58.) Lutz, 1:7 (65.) Sack, 1:8 (82. Foulelfmeter) Schmitt. – Besondere Vorkommisse: Ein Gästespieler musste mit einer schweren Knieverletzung, ohne Fremdverschulden ins Krankenhaus transportiert werden.

Mit den Gästen präsentierte sich eine bärenstarke und spielerisch hervorragende Mannschaft, die bereits nach wenigen Minuten durch Mirco Michelbach in Führung ging.

Die Hausherren hielten in dieser Phase des Spieles mutig dagegen und konnten durch Alexis Tzalampyras auch den bis dahin verdienten Ausgleich erzielen. Nun übernahmen wieder die Gäste das Geschehen und erhöhten bis zur Pause auf 1:4. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Gäste fort, was sich in vier weiteren Treffern zum 1:8-Endstand niederschlug.

Kreisklasse C2 TBB

Impfingen II – Eichel II 2:7

Tore: 0:1 (6.) de Filippo, 1:1 (14.) Rudolf, 1:2 (35.) Rizzuto, 1:3 (51.) Lukas, 1:4 (63.) Rizzuto, 1:5 (68. Rizutto,1:6 (73. Rizutto, 1:7 (81.) de Filippo, 2:7 (87.) Rudolf.

Die erste Halbzeit gestalteten beide Mannschaften ausgeglichen, die Heimelf erarbeitete sich sogar einzelne Feldvorteile. Eichel ging in der 15. Minute mit 1:0 in Führung, allerdings erzielte die TSG schon fünf Minuten später der Ausgleich. Mit einem Strafstoßtor erhöhte der Gast dann in der 35. Minute noch auf 2:1. Die zweite Halbzeit gehörte allerdings ganz den Gästen. In regelmäßigen Abständen erhöhten sie auf am Ende 7:1. In der 81. Minute traf Jimmy Rudolf noch zum 2:7, doch an der haushohen Niederlage änderte das natürlich nichts mehr.

Nassig III – Kick. Wertheim III 4:0

Tore: 1:0 (20.) Lorenz Kunkel, 2:0 (47.) Lorenz Kunkel, 3:0 (80.) Sebastian Greß, 4:0 (89.) Olgu Ugurlu.

Die erste große Chance des Spiels bei Nassigs Dritter hatte der Gast in der 10. Spielminute, diese wurde jedoch durch den Torhüter vereitelt. Nach dem 1:0 in der 20. Spielminute verwaltete die Heimelf die Partie bis zur Pause.

In der zweiten Hälfte dann zog die Heimelf aus Nassig das Tempo etwas an und erhöhte in regelmäßigen Abständen zum verdienten 4:0-Endstand.

