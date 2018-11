TuS Großrinderfeld meldet sich zurück

Kickers DHK – Kreuzwertheim 3:1

Tore: 1:0 (2.) Robert Schirmacher, 2:0 (65.) Marco Fitzenreuter, 2:1 (73.) Christoph Klein, 3:1 (86.) Marco Fitzenreuter. – Schiedsrichterin: Sturm (Krautheim). – Rote Karte für Leon Rempt (TSV, 88.) wegen Nachtretens. – Zuschauer: 130.

Die Gastgeber bestätigten in der Anfangsphase ihre guten Leistungen der letzten Wochen und markierten früh die Führung. In der Folge dominierten die Kickers die Partie weiter und kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten, doch wurde das zweite Tor zunächst noch nicht fallen. Die wohl beste Möglichkeit auf einen Treffer hatte Marco Fitzenreuter, der nach einer knappen halben Stunde aus neun Metern frei am Kreuzwertheimer Tor vorbeischoss. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste zunächst passiv. Erst nach einer Stunde kam der TSV zu einer gefährlichen Aktion, die jedoch vergeben wurde. Stattdessen klingelte es fünf Minuten später nach einem Sololauf von Fitzenreuter auf der anderen Seite. Die Kreuzwertheimer nahmen nun jedoch engagierter am Geschehen teil und verkürzten prompt in der 73. Minute. In der Folge wurde die Begegnung noch einmal richtig spannend, bis die Platzherren in der 86. Minute zum letztlich verdienten 3:1-Endstand trafen.

Großrinderfeld – Unterbalbach 5:1

Tore: 1:0 (Foulelfmeter, 16.) Giulio Behringer, 2:0 (19.) Moritz Richter, 2:1 (22.) Robert Schuster, 3:1 (54.) Moritz Richter, 4:1 (57.) Fabian Michel, 5:1 (62.) Stefan Dürr. – Schiedsrichter: Kuch (Elztal). – Besondere Vorkommnisse: Je ein Akteur beider Teams musste aufgrund schwerer Verletzungen vom Platz getragen werden, wobei ein Großrinderfelder Spieler sogar ins Krankenhaus eingeliefert wurde. – Zuschauer: 70.

Gleich zu Beginn schienen die Hausherren einem erneuten Rückschlag ausgesetzt, doch der vermeintliche frühe Treffer der Gäste wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht gewertet. In der Folge wurde der TuS konstanter und zeigte eine gute Leistung. Nach einer knappen Viertelstunde wurde Fabian Michel im DJK-Strafraum unfair zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Behringer sicher zum 1:0. Die „Schwarz-Weißen“ setzten nach und erhöhten drei Minuten später auf 2:0. Wiederum kurz darauf gelang den Gästen jedoch der Anschlusstreffer, durch den das Geschehen vorerst wieder offen gestaltet wurde. Bis zur Pause gelang keiner der beiden Mannschaften ein weiterer Treffer, sodass der TuS die knappe Führung mit in die Pause nahm. Ab der 54. Minute legten die Platzherren dann jedoch los wie die Feuerwehr. Innerhalb von acht Minuten netzten sie drei Mal ein und erwirkten so die Vorentscheidung. Bis zum Abpfiff passierte dann nicht mehr viel, so dass es letztlich beim verdienten Sieg der Hausherren blieb.

TSV Gerchsheim – FC Külsheim 2:2

Tore: 1:0 (46.) Michael Volk, 1:1 (50.) Steffen Morhart, 1:2 (73.) Timo Fieger, 2:2 (88.) Matthias Grünewald. – Schiedsrichter: Wirth (Stein). – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte für Ivo Seubert (TSV, 90.), Rote Karte für einen Spieler des FCK (90.+2) sowie Rote Karte für einen Külsheimer Spieler von der Bank (90.+2). – Zuschauer: 120.

Die Zuschauer sahen ein attraktives Spiel beider Mannschaften. Sowohl der TSV als auch der FC erarbeiteten sich zahlreiche Einschussmöglichkeiten, die jedoch zunächst nicht genutzt wurden. So dauerte es bis zur 46. Minute, ehe Volk die Hausherren nach Flanke von Kospach in Führung brachte. Doch auch die Gäste wurden nun treffsicherer und glichen vier Minuten später aus. Das Geschehen wogte nun hin und her, bis Fieger das Ergebnis in der 73. Minute drehte und Külsheim in Front brachte. Gerchsheim versuchte in der Folge einiges und kam kurz vor dem Ende zum verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde es dann hektisch: Nachdem Ivo Seubert den Platz aufgrund einer Gelb-Roten Karte verlassen musste, kassierten zwei Minuten später zwei Spieler der Gäste einen Platzverweis. Auf das Ergebnis wirkte sich dies jedoch nicht mehr aus.

SV Nassig/S. II – Gerlachsheim 1:1

Tore: 0:1 (51.) Leon Brach, 1:1 (78.) Moritz Stobbies. – Schiedsrichter: Hepp (Eberbach). – Zuschauer: 50.

Im ersten Durchgang begnügten sich beide Mannschaften mit vorsichtigem Abtasten im Mittelfeld. Folglich erspielte sich keines der beiden Teams zunächst Chancen, so dass es mit einem torlosen Remis in die Kabine ging. In der 51. Minute starteten die Gäste einen Angriff, bei dem man gleich mehrmals zum Abschluss kam, bis Brach schließlich zur Führung traf. Die Partie wurde nun dynamischer, wobei beide Mannschaften nun zu Gelegenheiten kamen. Konsequenter zeigte sich in dieser Phase die Landesliga-Reserve, die mit einem Lupfer den Ausgleich markierten. Letztlich blieb es beim gerechten Remis.

1. FC Umpfertal – Assamstadt 1:2

Tore: 0:1 (4.) Tobias Rumm, 1:1 (34.) Michael Kreh, 1:2 (76.) Jannis Geißler. – Schiedsrichter: Link (Buchen). – Zuschauer: 250.

Vor großer Kulisse entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, auch wenn die Gäste bereits mit ihrem ersten Versuch in Führung gingen (4.). Die Gastgeber wurden mit der Zeit ebenfalls offensiver und hatten Pech, als Dürr nur den Pfosten traf (11.). Den Ausgleich markierte man dann in der 34. Minute: Kreh nutzte eine platzierte Flanke und köpfte souverän ein. Der zweite Spielabschnitt begann mit einem Paukenschlag für den Gastgeber, Tunga traf jedoch nur die Latte. Beide Teams nahmen sich weiterhin nicht viel, doch brachte Geißler nach einem verunglückten Befreiungsschlag der Hausherren seine Farben in Front, die die Führung bis zum Abpfiff nicht mehr abgaben.

Schwabh./W. – Brehmbachtal 2:0

Tore: 1:0 (44.) Kevin Ritter, 2:0 (63.) Jochen Kaibel. – Schiedsrichter: Mauer (Großrinderfeld). – Gelb-rote Karte für einen Akteur des TSV (85.). – Zuschauer: 150.

Die Heimelf legte gut los, setzte den Gegner früh unter Druck und konnte sich so einige gute Chancen durch Mutschler und Hirt erspielen. Die Gäste kamen erst Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel, setzten jedoch offensiv kaum Akzente. Als alle bereits mit einem torlosen Pausenstand rechneten, kam Ritter nach einer Ecke an den Ball und nickte zur Führung ein (44.). Im zweiten Abschnitt zeigten beide Mannschaften dasselbe Bild. Die „Spielgemeinschaft“ ließ den Ball gut laufen und erhöhte in der 63. Minute auf 2:0. Die Gastgeber spielten in der Folge weiterhin dominant und brachten das Ergebnis über die Zeit.

