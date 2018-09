TV braucht beim Herbstfestspiel ersten „Dreier“

Während Bezirksliga-Absteiger SGM Taubertal/Röttingen und sein Nachbar SGM Weikersheim/Schäftersheim mit souveränen 4:1-Heimsiegen gegen die Kellerkinder Spvgg. Gammesfeld und DJK Bieringen ihre blütenweiße Weste behielten, musste die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim erstmals Federn lassen und sich im Derby beim FC Igersheim mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Weiter ungeschlagen sind auch Aufsteiger SV Edelfingen, der sich im Altkreisduell mit 4:3 gegen den TV Niederstetten durchsetzte, sowie der FSV Hollenbach II nach dem 2:2 in der Hängepartie am Freitag gegen die DJK Bieringen.

Ebenfalls ein Quintett wartet noch auf den ersten Sieg. Zu dieser Gruppe gehört der TV Niederstetten, der nach drei Niederlagen in Folge heute Abend im Herbstfestspiel gegen den SC Wiesenbach dringend das Blatt wenden muss. Ebenfalls erst ein Pünktchen auf dem Konto haben Schlusslicht DJK Bieringen vor dem Heimspiel gegen den SV Edelfingen und die Spvgg. Gammesfeld, die ihren Namensvetter aus Apfelbach empfängt. Die Gäste sicherten sich zuletzt beim 1:1 gegen den FC Phönix Nagelsberg ebenso wie der Aufsteiger den zweiten Punkt. Der Neuling will nun vor eigenem Publikum Vizemeister FC Creglingen fordern, der am letzten Wochenende den nun spielfreien SC Amrichshausen knapp mit 2:1 bezwang. Mit einem überraschenden 3:1-Auswärtssieg beim bis dato ungeschlagenen SC Wiesenbach hat der TSV Dörzbach/Klepsau die Rote Laterne weitergereicht.

Gegen den in allen Belangen besseren Spitzenreiter SGM Taubertal/Röttingen müssen die Jagsttäler allerdings mit einem Rückschlag rechnen. Der FC Igersheim hat erneut Heimrecht und will mit der SGM Weikersheim/Schäftersheim dem nächsten Favoriten trotzen. Zwei ungeschlagene Teams stehen sich in Hollenbach gegenüber, wo der Tabellenzweite SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim seine Visitenkarte abgibt.

TV Niederstetten – SC Wiesenbach: Im Vorjahr knapp der Abstiegsrelegation entronnen, steht der TV Niederstetten mit nur einem Pünktchen aus vier Spielen schon wieder hinten drin. Zuletzt reichte es in Edelfingen trotz drei Treffern von Jonathan Roth nicht zu einem Teilerfolg. Die Moral stimmte aber, denn nach einem 1:4-Rückstand kämpfte sich das Team von Klaus Kraft noch auf 3:4 heran. Nun zählt im Herbstfestspiel heute Abend gegen den SC Wiesenbach natürlich nur ein Sieg. Die Gäste, die sich in den ersten drei Spielen beachtliche sieben Zählern gesichert hatten, mussten am Sonntag nach einer 1:0-Führung in der letzten Viertelstunde noch drei Gegentreffer hinnehmen und sich auf eigenem Platz dem TSV Dörzbach/Klepsau beugen. Sie hoffen nun diese Scharte in Niederstetten wieder auswetzen zu können. In der letzten Saison setzten sich die Crailsheimer Altkreisvertreter zum Rundenauftakt am Vorbach mit 3:0 und im Rückspiel mit 2:0 gegen den TVN durch.

FC Igersheim – SGM Weikersheim/Schäftersheim: Drei Spiele – drei ungefährdete Erfolge: Die SGM Weikersheim/Schäftersheim ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Ein Blick auf die Tabelle sollte aber zugleich eine „Euphoriebremse“ sein, denn die bisherigen Gegner der SGM bilden das Schlusstrio. Im Derby beim FC Igersheim muss das Team von Manfred Wagner wohl mit größerem Widerstand rechnen, schließlich haben es die Igersheimer zuletzt geschafft, die Kreise des offensivstarken Nachbarn SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim einzuengen und dem Favoriten ein 1:1 abzutrotzen. Sie gehen deshalb auch selbstbewusst in das nächste Derby gegen die Weikersheimer, die vor einem Jahr im Igersheimer Stadion in letzter Minute mit 2:1 gewannen, nachdem der FC erst zwei Zeigerumdrehungen zuvor den 0:1-Pausenrückstand egalisiert hatte.

TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Taubertal/Röttingen: Nach zwei Heimpleiten mit jeweils fünf Gegentoren, drehte der TSV Dörzbach/Klepsau in Wiesenbach das Spiel und verbuchte mit drei Treffern in der Schlussphase den ersten Dreier. Trotz dieses Auswärtserfolges sind die Jagsttäler im Heimspiel in Dörzbach gegen Bezirksligaabsteiger SGM Taubertal/Röttingen nur Außenseiter. Der Tabellenführer unterstrich in den ersten vier Spielen seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg. Die Platzherren müssten gewaltig über sich hinauswachsen und haben eigentlich nur eine Chance, wenn die Unterfranken sie unterschätzen – letzteres ist nach dem jüngsten Erfolg des TSV in Wiesenbach aber eher unwahrscheinlich.

FSV Hollenbach II – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim: Die weiße Weste des Tabellenzweiten hat mit dem Punktverlust in Igersheim zwar den ersten Fleck bekommen – die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim wird sich dadurch aber nicht beirren lassen und in Hollenbach mit breiter Brust antreten. Der FSV musste am Freitagabend im Nachholspiel vor eigenem Publikum gegen Schlusslicht DJK Bieringen zweimal einem Rückstand hinterherlaufen und kam über ein 2:2-Unentschieden nicht hinaus, blieb aber damit weiter ungeschlagen. Im Vorjahr trennte man sich in Hollenbach mit 1:1, nachdem die Zweite des Oberligisten das Hinspiel mit 4:2 gewonnen hatte.

FC Phönix Nagelsberg – FC Creglingen: Nach einer scheinbar beruhigenden 2:0-Führung geriet der FC Creglingen noch gewaltig ins Schwanken und musste letztlich heilfroh sein, dass dem SC Amrichshausen nur noch das Anschlusstor gelungen war. Dem ersten Heimsieg möchte der Vizemeister beim noch sieglosen Aufsteiger FC Phönix Nagelsberg nun natürlich den ersten Dreier auf Gegners Platz folgen lassen. Die Trauben hängen jedoch hoch beim leidenschaftlich kämpfenden Neuling, der auch spielerisch und läuferisch sehr viel Potenzial hat – auch wenn er es bisher noch nicht ganz abrufen konnte und nach den ersten vier Spielen lediglich zwei Punkte auf dem Konto stehen. Die Creglinger stehen auf dem Sportplatz am Kocher in Künzelsau vor einer sehr heiklen Auswärtsaufgabe.

DJK Bieringen – SV Edelfingen: Der zweite Aufsteiger hat sich schon wesentlich besser in der A3 akklimatisiert: Nach vier Spielen ist der SV Edelfingen mit acht Punkten auf dem vierten Platz zu finden. Nach den Unentschieden im Neulingsduell in Nagelsberg und an der Tauber gegen Gammesfeld haben die „Grün-Weißen“ beim überraschenden 5:0-Auswärtssieg in Dörzbach und zuletzt beim 4:3 im Altkreisduell gegen den TV Niederstetten zu ihrer Torgefährlichkeit zurückgefunden. Die Bieringer Defensive, die mit 14 Gegentoren in vier Spielen den aktuellen Liga-Negativrekord hält, wird sich steigern müssen, wenn etwas Zählbares an der Jagst bleiben soll.

Spvgg. Gammesfeld – Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern: Nur ein Pünktchen ist die bescheidene Ausbeute der einmal mehr miserabel gestarteten Spvgg. Gammesfeld aus den ersten vier Spielen der neuen Saison. Einen Zähler mehr verbuchte die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern, die erst drei Spiele ausgetragen hat. Zwei Unentschieden auf eigenem Platz gegen Creglingen und Nagelsberg steht die 0:2-Niederlage in Amrichshausen gegenüber. Die Partie am Sonntag verspricht einen offenen Schlagabtausch – ein Unentschieden hilft schließlich keinem der beiden Kontrahenten in Gammesfeld wirklich weiter.

