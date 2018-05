TV Hardheim und SV Bretzingen sprechen über SpG

Anzeige

Die Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in Kreisklasse A Buchen hatte für den TTSC Buchen in der Kreisklasse B1 einen faden Beigeschmack. „Wir wollten unser Meisterschaftsspiel unbedingt austragen“, sagte Trainer Muhammed Cakar gestern den FN. Allerdings wollte der Gegner nicht, denn der FC Schweinberg II sagte das Gastspiel in Buchen am Freitagabend wegen Spielermangels ab. Insgesamt war es die fünfte Begegnung, die für den TTSC ausgefallen ist, weil der Gegner nicht angetreten ist. „Ich finde das nicht okay“, sagte Cakar und fügte an: „Die Schweinberger hatten davor immer 14, 15 Mann im Kader.“

Gespielt und gefeiert wurde dann aber doch beim TTSC: „Wir haben zusammen mit unseren ,Alten Herren’ ein Spielchen gemacht und dann gegrillt“, erzählte Cakar. Die Mannschaft bleibt auch in der kommenden Saison zusammen, so dass der Coach glaubt, „Fünfter oder Sechster“ werden zu können. Das Selbstvertrauen ist begründet: Der TTSC hat alle seine 21 Saisonspiele gewonnen – bei einer Tordifferenz von 125:9.

Dieser Aufstieg ist also klar, aber bei dem, was sonst noch so kommt im Fußballkreis Buchen, ist vieles offen. In diesem Jahr werden wohl einige sportliche Entscheidungen eben nicht sportlich, sondern „durch die Spielordnung“ fallen.