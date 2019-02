U13 verpasst Endrunde knapp

Die U13-Fußballer des FSV Hollenbach traten in Schrozberg in der Hallen-Verbandszwischenrunde an. Im ersten Spiel gegen VfR Aalen hatten die Hollenbacher viele Torchancen, konnten aber keine nutzen. So blieb es beim 0:0. Im zweiten Spiel gegen Schwäbisch Hall kam der FSV besser ins Spiel. Da dieses Mal die Torchancen auch genutzt wurden, siegte man mit 2:0.

Das dritte Spiel gegen den 1. FC Heidenheim verlief sehr ausgeglichen. Torchancen gab es auf beiden Seiten. Es blieb bis zum Schluss spannend, doch zehn Sekunden vor Schluss erzielte der 1. FC Heidenheim den 1:0-Siegestreffer.

Im vierten Spiel gegen Gommersdorf tat der FSV sich anfangs sehr schwer. In dem sehr „zähen“ klappte es in den letzten drei Minuten dann doch noch und man gewann mit 2:0.

Vor dem letzten Spiel gegen Kirchheim/Teck war es spannend, denn der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde. Zunächst tat sich nicht viel, denn keine Mannschaft wollte das Risiko eingehen, ein Tor zu kassieren. Das Spiel wurde mit zunehmender Sauer immer ruppiger. Sehr umstritten war dann das Zustandekommens des 1:0-Siegtreffer für den VfL Kirrcheim/Teck. Nach einem Eckball wurde vor dem Torerfolg nach Ansicht der Hollenbacher ein FSV-Akteur von seinem Gegenspieler klar zur Seite geschubst. man

