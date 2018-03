Uissigheim II/G. nimmt Rang 3 ins Visier

Anzeige

Die TSG Impfingen musste in der Fußball-Kreisklasse B ihre Fans lange warten lassen, bis die ihre Mannschaft wieder mal in einem Heimspiel bewundern dürfen. Rund um Ostern ist es nun gleich zwei Mal der Fall, dass die TSG vor eigenem Publikum antreten darf. In der Zwischenzeit hat sich die Mannschaft mit vier Auswärtssiegen in Serie für höhere Aufgaben empfohlen, denn das Team von Trainer Peter Graf hat den zweiten Platz und damit eine Position erobert, die am Saisonende den direkten Aufstieg ermöglichen würde. Gegen den Tabellenletzten FV Oberlauda am Donnerstag und gegen den Aufsteiger SV Uiffingen am Montag möchten die Impfinger also ihren zweiten Platz verteidigen – und eine Durststrecke beenden, denn der letzte Heimsieg gelang am 8. Oktober mit dem 1:0 gegen den SV Anadolu Lauda.

Gut aus der Winterpause gekommen ist der SV Uiffingen, der am Donnerstag auf dem Sportplatz in Zimmern bei der SG Wittighausen/Zimmern II gastiert. Auch dort ist etwas zu holen für die Mannschaft von Trainer Wilfried Beisel, denn die SG hat in ihren bisherigen Heimspielen in dieser Saison noch keinen Sieg feiern dürfen.

Torjäger der Kreisklasse B TBB 18 Tore: Max Weiske (Impfingen). 16 Tore: Samet Karaveli (Türkgücü Wertheim). 12 Tore: Marcel Schönig (Boxtal II/Mondfeld). 11 Tore: Gökce Genc (Türkgücü Wertheim), Mücahit Yildirim (SV Anadolu Lauda), Julian Turrek (SSV Urphar/Lindelbach). 10 Tore: Ralf Dörr (Brehmbachtal II), Lukas Gehrig (Uiffingen), Andre Göbel (Uissigheim II/Gamburg).

Die bislang durchwachsene Bilanz vor eigenem Publikum kann der SSV Urphar/Lindelbach am Donnerstag etwas aufpolieren. Zu Gast ist der FV Brehmbachtal II, der in seinen bisherigen Gastspielen gerade mal zwei Punkte holte und in der „Auswärts-Tabelle“ der Kreisklasse B den letzten Platz belegt. Möchte der SSV noch einmal oben angreifen, zählt also nur ein Sieg.