Um 25 Tore besser: Das wird für Lauda zum Titel reichen

Tore: 0:1 (33., Foulelfmeter) Mütsch R., 0:2 (63., Foulelfmeter) Zürn. – Rote Karte: (89.) Funke. – Schiedsrichter: Mathias Fahrer (Dürrenbüchig). – Zuschauer: 100.

Beide Teams agierten aus einer sicheren Defensive, und so waren Torchancen zunächst Mangelware. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Gastgeber, doch Plaths Heber in die Maschen wurde vom Schiedsrichter wegen Abseits abgepfiffen. Kurz danach klatsche die Kugel an die Königshöfer Latte, den Nachschuss wehrte SV-Keeper Maier gerade noch so ab. In Anschluss hatte Michelbach die Möglichkeit aus der Distanz, doch die Führung erzielten die Gäste. Einen unnötig verursachten Foulelfmeter verwandelte Mütsch sicher zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel fast der Ausgleich, doch eine Rettungsaktion eines Gommersdorfer Abwehrspielers ging gerade noch einmal gut. Im zweiten Durchgang waren die Messestädter dann drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, doch mitten in diese Drangperiode kam der VfR zum zweiten Foulelfmeter, den der kurz zuvor eingewechselte Zürn sicher verwandelte. In der Schlussphase warfen die Einheimischen zwar nochmals alles nach vorne, aber ein Treffer gelang nicht mehr.

Gerlachsheim – Höpfingen 0:8

Gerlachsheim: Sack, Leverow, M. Cosgun (46. Brömel), Klingert (46. Fritsch), Mohr, Holler, Hauck (55. Derr), M. Brach (55. Michelbach), Neudecker, Krämer, L. Brach. Höpfingen: Stöckel, Burkhardt (56. Dahlhues), Hartmann (46. Bujak), Hering, Knörzer, Herkert, Johnson, Dietz, Hornbach (71. Böhrer), Balles, St. Diehm. Tore: 0:1 (21.) Balles, 0:2 (28.) Dietz, 0:3 (45.) Balles, 0:4 (45.) Herkert, 0:5 (48.) Dietz, 0:6 (51.) Balles, 0:7 (70.) Herkert, 0:8 (72.) Hornbach. – Schiedsrichter: Marc Heiker (Kürmbach). – Zuschauer: 80.

Engagiert hatte der VfR begonnen und verbuchte sogar die ersten Torchancen für sich. Marius Mohr schoss in der siebten Minute aus kurzer Distanz nur knapp über die Latte des Gästetors. Marius Mohr war es auch in der 14. Minute, der einschussbereit im letzten Moment von der TSV-Abwehr am Führungstreffer gehindert wurde. Statt aus 16 Metern abzuziehen, verhedderte sich Oliver Krämer eine Minute später bei seinem Dribbling im Strafraum der Gäste. Die Höpfinger fanden erst nach etwa 20 Minuten ins Spiel, dafür aber dann gleich richtig. Mit dem ersten gefährlichen Torschuss von Simon Balles in der 21. Minute war der Bann bereits gebrochen. Julian Dietz erhöhte sechs Minuten später auf 2:0, als er einen Abpraller verwertete. Simon Balles besorgte in der 38. Minute mit einem Distanzschuss dann schon das 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Norman Herkert auf 4:0. Nach dem Wechsel erlahmte der Widerstand der Gastgeber, die auch nicht mehr an eine Wende dieser Partie zu glauben schienen. Weitere Tore fielen wie reife Früchte durch Julian Dietz zum 5:0 in der 48 Minute, Simon Balles zum 6:0 in der 51. Minute, Norman Herkert in der 70. Minute zum 7:0. Die Moral des VfR war längst gebrochen und Christoph Hornbach setzte mit dem 8:0 in der 72. Minute den Schlusspunkt einer einseitigen Partie.

SV Nassig – FV Lauda 0:1

Nassig: Link, Kunkel, Ziegler, Semmler, Seyfried, Wolz, Schumacher (82. Emrich) , Baumann T. (ab 58. Diehm), Budde (90. Hörner), Mühling, Ötzel (88. Baumann)

Lauda: Bornhorst, Neckermann, Schmidt, Ondrasch (ab. 83. Inal), Fell, Jurjevic, Jallow, Ilic (ab 85. Heeg), Schädle, Gerberich

Tore: 0:1 (52) Ondrasch. – Schiedsrichter: Richard Gerstlauer (Mosbach). – Zuschauer: 150.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein von der Taktik geprägtes Spiel. Lauda versuchte es immer wieder mit langen Pässen in die Spitze. Nassig verteidigte konzentriert und hielt den Spitzenreiter weitgehend vom Tor weg. Mit viel Motivation und Leidenschaft bot der SVN dem Spitzenreiter Paroli. Kurz vor der Pause setzte Nassig auch einen Nadelstich und Schumacher verfehlte die lange Ecke nur knapp. Insgesamt hatten die technische versierten und schnellen Laudaer Vorteile, aber es blieb beim torlosen Unentschieden zur Pause. Die zweite Hälfte begann der Spitzenreiter druckvoll. In der 52. Minute ging der Gast nach einem Ballverlust auf der linken Abwehrseite durch Ondrasch in Führung. Diesem Tor ging allerdings ein Foulspiel eines Laudaers Akteurs voraus, welches aber nicht geahndet wurde. In der Folgezeit kontrollierte Lauda das Spiel. In der 65. Minute hatte Schumacher die Chance zum Ausgleich. Sein Ball ging aber knapp am Pfosten vorbei. In der 68. Minute hatte Nassig Glück bei einem Freistoß von Jurjevic. Lauda bot weiterhin eine äußerst schwache Leistung, aber Nassig nutzte das bis zum Schluss nicht aus. Die mitgereisten FV-Fans feierten nach Abschluss den Sieg und den Titel.

VfR Uissigheim – FV Mosbach 2:3

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, May (47. Faulhaber), Rüttling, Göbel (63. Heerd), Kainz, Sladek (55. Martin), Väth, Matti Duschek, Oettig, Morawietz (73.) Geiß.

Mosbach: Söhner, Weichel, Mayer, Bender, Beyer, Diemer (72. Ara), Tilsner, Schneider (89. Hammel), Augustin, Kreß, Ebel (76. Kern).

Tore: 0:1 (2.) Schneider, 1:1 (18.) Rüttling, 1:2 (24.) Schneider, 1:3 (47.) Mayer, 2:3 (88., Elfmeter) Faulhaber. – Schiedsrichter: Jan Gräf (Adelsheim). – Zuschauer: 100.

Die anfängliche Abtastphase war gerade einmal zwei Minuten alt, als Dominik Schneider die Gäste früh in Führung brachte. Der VfR versuchte Ruhe ins Spiel zu bringen, was ihm dann auch recht schnell gelang. Volker Rüttling wurde in der 18. Minute schön freigespielt und er brachte den Ball zum 1:1 im Gästetor unter. Lang durften sich die Uissigheimer aber nicht über den Ausgleich freuen, denn schon in der 24. Minute sorgte erneut Dominik Schneider für die Mosbacher Führung. Die VfR-Mannschaft stemmte sich dem Rückstand entgegen, schaffte aber bis zur Pause gegen die gut gestaffelte Mosbacher Hintermannschaft nichts Zählbares mehr. Wie schon in der ersten Hälfte, so dauerte es auch in Abschnitt zwei gerade einmal zwei Minuten bis zum ersten Mosbacher Treffer. Wenig später hatte Christopher Kainz die Chance auf den Anschlusstreffer, doch wurde der Ball gerade noch über das Tor gelenkt. Auch Lennart Morawietz setzte wenig später den Ball knapp neben das Mosbacher Tor. Kurz vor Schluss wurde Jonas Faulhaber im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:3. Als Uissigheim in der Schussphase alles versuchte, zeichnete sich VfR-Keeper Maxi Diehm bei mehreren Kontern der Gäste mit tollen Paraden aus.

SV Neunkirchen – FC Grünsfeld 6:1

Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Frauhamm, Burkhard, F. Knörzer, Leibfried (83. Körmös), Köklü, Trabold (73. Schäfer), Hauk, Schilling (79. N. Jilka) Homoki (65. Eiermann)

Grünsfeld: Stephan, Dürr (76. Kreis), Betzel (64. Schipper), Wagner, Müller (46. Albert), Moschüring, Scherer, Schenk, Celiscak, Krobucek (46. Kraft), Braun

Tore: 1:0 (29.) Trabold, 2:0 (32.) M. Knörzer, 2:1 (39.) Moschüring, 3:1 (45.) Leibfried, 4:1, 5:1, 6:1 (63./67./89.) Hauk. – Schiedsrichter: Lukas Heim (Waghäusel) – Zuschauer: 220.

Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Partie. Grünsfeld fand besser ins Spiel und agierte immer wieder mit gut getimten Flugbällen auf die Außenspieler. In der 28. Minute scheiterte Homoki im Eins-gegen-Eins am Gästekeeper. Nur eine Minute später setzte sich Michael Knörzer gut durch und seinen Chip-Ball verwertet Trabold sicher zur verdienten Führung. In der 32. Minute ließ Michi Knörzer mit einem sehenswerten Lupfer dem Keeper keine Chance. Grünsfeld scheiterte mit einem Schenk-Freistoß an die Latte (37.). In der 39. Minute besorgte Moschüring mit einem tollen Treffer den 1:2-Anschluss. Mit dem Pausenpfiff besorgte Leibfried nach Köklü-Freistoß das 3:1 per Kopf. Auch in der zweiten Hälfte zeigten beide Teams eine flotte Partie. Die Heimelf agierte insgesamt etwas druckvoller und war in den Zweikämpfen präsenter. In der 63. Minute sorgte Hauk mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. In der 67. Minute verwertete Hauk einen vom Keeper abgewehrten Trabold-Schuss sicher zum 5:1. Die Gäste steckten aber zu keinem Zeitpunkt auf. Kurz vor dem Ende machte Hauk den Hattrick perfekt.

SVV Wertheim – Strümpfelbr. 1:0

Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu, Bundschuh, (75. L. Elshani), Ratter, Baytekin, Hensel, Aksit, Helfenstein, Jesser, (85. Q. Elshani), De Simone, Bauer, (40. Escher).

Strümpfelbrunn: Haas, Schulz (43. Wagner), Vogel, Sigin, Baumbusch, Palm, (87. Helm), Guckenhan, (80. Weiß), Link, Schulz, Kwasniok, Frank, (67. Kuhn).

Tor: 1:0 (38.).– Besonderes Vorkommnis: Schiedsrichter Yüksel beginnt wegen Verletzung eines Spielers die Pause früher und verlängert den zweiten Durchgang).– Schiedsrichter: Emre Yüksel (Buchen). – Zuschauer: 85.

Beide Mannschaften zeigten ein ansehnliches Landesliga-Spiel. Von Beginn an präsentierten sich die Gäste aufgrund der brenzligen Tabellensituation sehr motiviert. Die Heimelf hielt ihrerseits gut dagegen und hatte über die gesamte Spielzeit beste Chancen, das Ergebnis noch eindeutiger zu gestalten. Wie in der vergangenen Woche wurde die erste Hälfte von einer schweren Verletzung einer Viktorianers überschatten. In Folge eines Zweikampfes verletze sich Spielertrainer Slava Bauer an der Schulter. Der Rettungsdienst musste auf das Spielfeld fahren und den Spieler abtransportieren (40.). Vor seiner Verletzung zeigte Bauer eine auffällige Leitung mit einigen technischen Raffinessen. Sehenswert auch das Siegtor der Wertheimer: nach einer schönen Flanke von Baytekin bugsierte Bauer den Ball artistisch mit dem Knie ins Tor. Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt: Die SVV ließ in der Defensive nichts anbrennen und hatte durch Ratter, De Simone, Hensel und Aksit mehrere zum Teil beste Chancen auf 2:0 zu erhöhen. Der Heimsieg war verdient.

SV Osterburken – TSV TBB 2:0

Osterburken: M. Ippendorf, Baumgart (65. Arndt), Mench (87. D. Gutenberg), Nemeth (66. Beckmann), Bender (89. Eckel), Titarenko, Kaplan, St. Schmitt, Bichler, D. Merz, Siegfried.

Tauberbischofsheim: Bier, Burger, von Kirchbach, Höfling, Kircher, Seethaler, Lotter (85. Frei), Miller (78. Münch), Wolter, Berberich, Greco (83. Forst).

Tore: 1:0 (37.) Siegfried, 2:0 (85.) Siegfried. – Schiedsrichter: Pascal Fischer (Schefflenz). – Zuschauer: 125.

Bereits nach wenigen Minuten hatten die Einheimischen eine Großchance, als ein Flachschuss aus spitzem Winkel nur knapp am Pfosten vorbei strich. Doch dann kamen die gut eingestellten Gäste mit ordentlichem Passspiel besser ins Spiel und wirkten trotz fehlender Torchancen leicht feldüberlegen. Ab etwa der 20. Minute besann sich auch der SVO auf sein spielerisches Können und erarbeitete sich immer mehr Chancen und wurde zumindest gleichwertig. In der 37. Minute zogen die Einheimischen über die rechte Außenbahn einen gelungenen Spielzug auf. Die genau getimte Flanke erreichte den besten Mann auf dem Platz, Tim Siegfried. Der nahm den halbhohen Ball gefühlvoll an, umspielte einen Verteidiger und schob den Ball elegant und cool zur Führung ins Netz. Das gab den Einheimischen sichtlich Auftrieb. In der zweiten Hälfte brachte Tauberbischofsheim ein unverständliche Härte ins Spiel. Die trotz der Temperaturen in allen Mannschaftsteilen lauffreudigen „Borkemer“ ließen sich nicht beirren und arbeiteten unverdrossen weiter an ihrer Überlegenheit. So musste Ersatztorhüter Mark Ippendorf nur zweimal richtig eingreifen, was er mit seiner ruhigen Art auch gekonnt leistete. So kam es in der 85. Minute sozusagen zum Showdown, als der überragende Siegfried einen Abpraller sauber annahm und mit einem Flachschuss zum 2:0 versenkte.

TSV Buchen - Türksp. Mosbach 7:0

Buchen: Böhrer, Horst (51. Syan), Münch, Großkinsky, Kugel, Kohlmann, Makosch, Gruslak, Gramlich (48. Al-Saeedi), Mergjar, Tippelt.

Mosbach: Radefahrt, Labusi, Aslan, Gül (46. Celik), Saljic, Sen (54. Duyar), Kaplan, Koca, Götz, Jarju (46. Serdar Sen), Cavli.

Tore: 1:0 (23.) Makosch, 2:0 (25.) Makosch, 3:0 (31.) Kohlmann, 4:0 (33.) Gruslak, 5:0 (35.) Kohlmann, 6:0 (39.) Makosch, 7:0 (80.) Al-Saedi. – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Oberlauda). – Zuschauer: 80.

Der TSV war von Beginn an präsent, und nach wenigen Minuten klatschte ein Tippelt-Kopfball an die Latte. Auch Türkspor vergab zu Beginn mehrere gute Chancen, ehe die Buchener zweimal knapp das Gästegehäuse verfehlten. Nach einem weiten Ball über die Abwehr blieb Makosch cool und erzielte das 1:0 in der (23,), und zwei Minuten später erhöhte derselbe Spieler per Kopf zum 2:0. Kohlmann mit einem Abstauber nach einem Pfostenschuss, Gruslak mit einem Kopfball und wiederum Kohlmann erhöhten innerhalb von fünf Minuten zum 5:0. Die „Grün-Weißen“ ließen nicht nach und Makosch gelang mit einem Kopfball nach Gramlich-Flanke sein drittes Tor zum 6:0-Pausenstand. In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin, ehe der Al-Saeedi mit einem Kopfball das 7:0 erzielte.

